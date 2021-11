Genésio da Vila Mineira é preso acusado de Violência Doméstica

ANDRADINA – Um pensionista de 30 anos, identificado por “Genésio”, da Vila Mineira, foi preso pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (14), acusado por infringir a Lei 11.340 ” Maria da Penha “, sendo conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher onde foi apresentado à delegada que, após ser cientificada dos fatos, ratificou a voz de prisão, o recolhendo à carceragem à disposição da justiça na cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão da audiência de custódia se vai responder ao processo preso ou em liberdade. Ele tem problemas psiquiátricos.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 14h30h, quando os policiais militares Cb PM Eduardo e Cb PM Balani, foram acionados para atendimento de ocorrência de desinteligência envolvendo familiares em uma residência localizada na rua Orincesa Isabel, na Vila Mineira.

No local os PMs fizeram contato com a solicitante, que relatou ter se desentendido com seu sobrinho Genésio, 30 anos que, após o desentendimento, a agrediu com puxões de cabelo, a arremessando ao solo, bem como atirando contra ela uma cadeira plástica e alguns blocos de construção, que atingiram seu braço esquerdo.

Declarou ainda que seu sobrinho utilizou uma faca para ameaçá-la e que já havia registrado ocorrência de Ameaça e Injúria na data de 22/11/2021 na Delegacia de Defesa da Mulher. Os policiais avistaram na via alguns blocos de construção quebrados, corroborando com a versão da vítima.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante ao indiciado Genésio por infringir a Lei 11.340 ” Maria da Penha “, sendo conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher onde foi apresentado à delegada que, após ser cientificada dos fatos, ratificou a voz de prisão, o recolhendo à carceragem à disposição da justiça.

A faca utilizada pelo autor para a ameaça não foi localizada.