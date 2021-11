Três adolescentes são apreendidos acusados de tentativa de roubo

ANDRADINA – Três adolescentes, sendo um de 15 anos, residente na COHAB São João, um de 14, do bairro Benfica e outro de 13, do Jardim Europa, foram apreendidos na noite de quarta-feira (24), acusados de Ato Infracional/tentativa de roubo contra duas mulheres que praticavam caminhada pelo centro da cidade. Dois deles foram até a Delegacia Seccional e confessaram o delito, o terceiro foi apresentado pela mãe. Os três foram recolhidos à Fundação Casa, em Araçatuba.

A detenção dos menores infratores aconteceu durante patrulhamento preventivo de Força Tática, quando policiais militares foram informados pelo Copom – Controle de Operações da Polícia Militar, de ocorrência de tentativa de roubo contra duas senhoras que faziam caminhada, noticiando que os autores tratavam de adolescentes e que não fora subtraído nada e teriam evadido a pé sentido à rua Santa Terezinha.

Em contato com as duas vítimas, elas relataram que estavam caminhando quando três adolescentes, sendo que dois deles, simulando estarem armados, segurando algo debaixo da camiseta, anunciaram o roubo, ordenando que passassem dinheiro e o aparelho celular. Assustadas, as vítimas começaram a gritar e informaram aos menores que não tinham dinheiro. Isso fez com que os autores se evadissem sem nada levar.

Foram realizados vários patrulhamentos nas imediações e imediações, quando os PMs foram informados pelo plantonista da Seccional que dois dos autores, devido às inúmeras diligências da Polícia Militar, estariam pela Seccional confessando a tentativa de roubo.

Foi feito contato com os sindicados S. e R., que confessaram o delito, informando ser H., o terceiro sindicado que teria participado, sendo realizado deslocamento até o bairro São João e feito contato com a nãe do acusado, identificada por Viviane, entretanto ele não foi localizado. Mesmo feito patrulhamento em vários outros locais possíveis indicados pela genitora e pelos comparsas, porém sem êxito em localizá-lo.

Em contato com as vítimas, elas reconheceram os adolescentes sem sombra de dúvidas como sendo os infratores da tentativa de roubo.

Durante apresentação pela Delegacia Seccional, compareceu Viviane, juntamente com seu filho H., que também confessou a participação na Tentativa de roubo.

Diante das confissões, foi dada voz de apreensão aos três, por Ato Infracional, sendo os adolescentes apresentados ao delegado de Plantao Dr Yan Loui Adania de Queiroz, que ratificou a voz de apreensão recolhendo à carceragem da Seccional e posterior Conduzidos à Fundação Casa de Araçatuba.

Acompanhou a elaboração da ocorrência o Avô paterno de S., identificado por José, a mãe de H., identificada por Viviane e a avó materna de R., identificada por Maria Lúcia.