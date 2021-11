Jovem preso em Nova Independência há 3 anos é capturado pelo mesmo policial em Castilho

CASTILHO – A Polícia Militar capturou na manhã de quarta-feira, 24, o servente C. O. L. , 22 anos, morador de Castilho, em cumprimento a um Mandado de Prisão expedido pela Comarca de Andradina, por condenação a seis anos de prisão em regime inicial fechado, por cometer o crime de tráfico de drogas com base no Artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Encaminhado à Delegacia de Polícia do município, tomou ciência do MP e depois recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A captura do procurado aconteceu quando os policiais militares Felipe e Edivander tomaram conhecimento do Mandado de Prisão em desfavor dele, deslocando até a residência dele, localizada na rua Couto Magalhães, centro da cidade.

Em contato com o rapaz, os policiais o informaram a respeito do mandado judicial em desfavor do mesmo, submetendo-o a busca pessoal e nada de ilícito fora encontrado naquela ocasião. De acordo com o Boletim de Ocorrências, o rapaz foi detido e algemado conforme a súmula vinculante 11 do STF, como forma de preservar a integridade física dele e dos PMs envolvidos na sua captura.

C. O. L., foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Castilho, sendo apresentado ao delegado de polícia dr Yan, e depois foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, permanecendo a disposição da Justiça.

COINCIDÊNCIA

Coincidentemente, o mesmo rapaz havia sido preso pelo PM Felipe, em Nova Independência, três anos atrás. Naquela ocasião, o mesmo foi flagrado pela prática do crime de tráfico de entorpecente, permanecendo pequeno período preso e respondeu ao processo em liberdade, saindo agora sua condenação.