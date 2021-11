Desocupado é preso acusado de furto de carne em supermercado

ANDRADINA – O desocupado Luiz Brito Lima, o “Dunga”, de 45 anos, foi preso pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (24), acusado de furto de carne no supermercado São Roque, localizado no cruzamento das ruas Paes Leme com Santos Dumont, centro. Encaminhado para o 1º DP, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto. A carne furtada foi devolvida ao supermercado.

A prisão do acusado aconteceu durante patrulhamento por Andradina, quando a equipe do CGP – Comando Grupo Patrulha, com 1° Sgt PM Constantino e Cb PM Queiróz, recebeu informação de policial militar de folga sobre um indivíduo conhecido pela prática de furto, que caminhava na via pública segurando uma sacola de mercado.

De posse das informações, os PMs deslocaram rapidamente para a área central e localizaram o desocupado no cruzamento das ruas Evandro B. Calvoso com a Rua Riachuelo. Realizada a abordagem, ele foi questionado acerca da procedência da carne que trazia consigo, ocasião em que confessou que a havia furtado no Supermercado São Roque.

No referido estabelecimento, um funcionário reconheceu a etiqueta da embalagem e constatou o não pagamento do produto.

Diante do flagrante, “Dunga” recebeu voz de prisão pelo crime de Furto, sendo conduzido ao 1° DP e apresentado ao delegado, ratificou a voz de prisão, o autuando em flagrante, recolhendo-o ao cárcere, à disposição da justiça na cadeia de Pereira Barreto, aguardando decisão da audiência de custódia se responde ao processo preso ou em liberdade.