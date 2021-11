PM prende desocupado em Pereira Barreto com droga dentro da cueca

PEREIRA BARRETO – A Polícia Militar prendeu na tarde desta quinta-feira (25), um desocupado de 18 anos, morador no bairro Colinas do Tietê, acusado de tráfico de entorpecentes depois de localizarem dentro de sua cueca 12 gramas de maconha (Cannabis Sativa), além de R$ 410,00. Encaminhado para a Delegacia de Polícia, foi indiciado e recolhido à cadeia pública local. A droga e o dinheiro foram apreendidos.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 14h, durante patrulhamento no município de Pereira Barreto, pelo bairro Colinas do Tietê, quando a equipe formada Cb PM Gomes, Sd PM Sales, visualizou G., 18 anos, desocupado, morador do mesmo bairro, sobre quem recaem diversas denúncias de tráfico de drogas.

Ao avistar a viatura militar ele se comportou de maneira suspeita, motivo pelo qual realizaram a abordagem. Durante a busca pessoal, localizaram dentro sua cueca, uma porção de maconha pesando 12 gramas, bem como R$ 410,00. Perguntado sobre a droga, nada declarou, quanto ao dinheiro, respondeu que era de seu trabalho.

Diante do material ilícito localizado, foi dada voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao DP de Pereira Barreto onde o Delegado de Plantão, Dr. Paulo Sérgio Gomes Rabello, após ser cientificado dos fatos, ratificou a voz de prisão, ficando o mesmo à disposição da justiça na cadeia pública de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia.