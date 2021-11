ANDRADINA – Já chegou em Andradina e toda região, a premiada Giro da Sorte, já contemplando 5 felizes ganhadores, além de você ainda ajudar a Associação Ilumina.

Na próxima segunda-feira, 29, grandes sorteios desde o primeiro prêmio, com R$ 1 mil do 1º ao 3º prêmio,, no 4º prêmio uma bolada de R$ 13 mil, além de 30 giros da sorte no valor de R$ 200,00 cada.