Polícia Militar Rodoviária prende duas mulheres acusadas de tráfico de drogas

PENÁPOLIS – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na manhã do último sábado (13), C. M., 46 anos e L. O., 24 anos, as duas moradoras na cidade de Cascavel/PR, acusadas de tráfico de entorpecentes, após flagrarem com três bolsas contendo 31 tijolos de maconha (Cannabis Sativa). As acusadas foram encaminhadas para a Delegacia de Plantão de Penápolis, indiciadas e permaneceram à disposição da Justiça. A droga foi apreendida.

As prisões das duas mulheres aconteceram às 10h30, durante o desencadeamento da “Operação Proclamação República”, desenvolvida na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425 ), km 294, trecho que passa pelo município de Penápolis, quando uma equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário da 4ª Cia do 2° BPRv, abordou um ônibus e, após comportamento suspeito de duas passageiras, os policiais militares decidiram vistoriar suas bagagens.

No interior de três bolsas de propriedade dessas mulheres, a equipe encontrou 31 tijolos de maconha. Questionadas sobre a droga localizada, elas alegaram que pegaram as mesmas em sua cidade de origem (Cascavel/PR) e levariam para São José do Rio Preto/SP, onde entregariam a um desconhecido.

As mulheres receberam voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Plantão de Penápolis, permanecendo as duas à disposição da Justiça.