Morador da Vila Operária é preso acusado de tráfico de drogas

GUARAÇAÍ – A Polícia Militar prendeu na noite de segunda-feira (15), o desocupado R. D. P., residente na Vila Operária, em Guaraçaí, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de flagrado com 02 porções de cocaína, 02 celulares de origem desconhecida e R$ 741,00 em dinheiro. Encaminhado ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu recolhido na cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu pouco depois das 19h, durante patrulhamento por Guaraçaí, quando a equipe de rádio patrulhamento formada por Cb PM Costa e Cb PM Roberto, por já o conhecerem, o abordaram e o revistaram, sendo localizado com ele 02 porções de cocaína, que pesaram 02 gramas, além de mais 02 celulares de origem desconhecida e R$ 741,00 em notas diversas.

Por existirem várias denúncias informais e algumas registradas contra o averiguado a respeito de tráfico de drogas, com apoio do C.G.P. 3 (Comando Grupo Patrulha), com 1° Sgt PM Voltareli e Sd PM Miloch, deslocaram até a casa dele e, em busca domiciliar, localizaram mais 01 porção de cocaína, que pesou 09 gramas, 02 aparelhos celular sem origem licita e vários saquinhos plásticos transparentes novos e intactos, do tipo “zip lock”, idênticos aos que acondicionavam a droga anteriormente encontrada.

Diante do material ilícito localizado e das denúncias anteriores contra ele, foi dada voz de prisão em flagrante e conduzido ao plantão Seccional de Andradina onde o autor R. D. P., permaneceu a disposição da justiça, aguardando audiência de custódia para saber se ia responder ao processo preso ou em liberdade.