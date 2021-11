Dupla é presa pela Polícia Rodoviária por tráfico e porte de drogas

PENÁPOLIS – A Polícia Militar Rodoviária prendeu na manhã de quarta-feira (17), W. P. F., 23 anos, com quem foi encontrado um pedaço de tijolo de maconha em suas roupas e o passageiro L. A. C., 37, foi encontrado um pequeno tablete de maconha. Encaminhados para o 1° DP de Penápolis, o rapaz de 23 anos foi indiciado por tráfico e permaneceu preso, enquanto o de 37 vai responder por porte de droga e foi liberado ao final da ocorrência. As drogas foram apreendidas.

A detenção da dupla aconteceu às 10h40, durante o desencadeamento da “Operação Paz e Proteção”, quando uma Equipe do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário abordou um Fiat/Pálio, placas do Paraná, ocupado por três indivíduos, trafegando pela Rodovia Assis Chateaubriand (SP – 425), altura do km 294, trecho que passa pelo município de Penápolis.

Após os policiais rodoviários perceberem comportamento suspeito dos três, todos foram submetidos à busca pessoal e, nas vestes íntimas do passageiro W. P. F., foi encontrado um pedaço de tijolo de maconha. Nas vestes íntimas do passageiro L. A. C., foi encontrado um pequeno tablete da mesma droga.

Questionados sobre o entorpecente, W. P. F., 23 anos, alegou que recebeu o pedaço de tijolo de maconha como pagamento de uma dívida pela venda de uma bicicleta. Ele recebeu voz de prisão e foi autuado em flagrante por tráfico drogas. Posteriormente foi encaminhado a cadeia pública de Penápolis.

Já L. A. C., 37 anos, alegou que comprou o tablete de maconha de um desconhecido. Ele assumiu compromisso de comparecer em juízo, foi qualificado em termo circunstanciado por porte de drogas e liberado ao final da ocorrência. As drogas foram apreendidas.