Polícia Civil prende morador do bairro Bela Vista acusado de tráfico de drogas

ANDRADINA – A Polícia Civil prendeu na última sexta-feira (12), H. C. P., em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dele, localizada na rua Avelino Xavier de Macedo, bairro Bela Vista, em Andradina, acusado de tráfico de entorpecentes, depois de localizadas porções de crack, a quantia de R$ 1810,00 em dinheiro, material para embalar droga. Encaminhado para a DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando audiência de custódia. O material ilícito e o dinheiro foram apreendidos.

A prisão do acusado aconteceu graças ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal quando uma equipe da DISE dirigiu-se com outras equipes da Polícia Civil e do Canil da Penitenciária de Mirandópolis a residência do suspeito localizada no bairro Bela Vista, em Andradina.

O portão frontal da residência estava aberto, ao que as equipes adentraram no imóvel. Notaram que as janelas da casa estavam abertas, porém não havia ninguém em seu interior. Diante disso, foram convocadas duas testemunhas e a porta da entrada da sala foi arrombada.

Em minuciosa busca, os policiais civis encontraram na sala, em cima de um rack, uma pedra de tamanho médio de “crack”, um pote plástico com uma colher contendo resquícios de uma substância branca, um cartão de loja, bem como a quantia de R$ 1.810,00 em dinheiro, distribuída em diversas notas. Também foram encontrados R$ 88,05 em moedas.

Na cozinha foram localizadas duas sacolas plásticas de mercado, ambas picotadas, de forma típica para embalo de pequenas porções de entorpecente. Os cães farejadores imediatamente ao terem contato com a pedra de “crack” sinalizaram que seria entorpecente.

Durante as diligências, passou em frente à residência um veículo VW Gol de cor prata, que tinha como condutor pessoa muito parecida com Higor. O Delegado de Polícia, DR. Marcelo da Silva Zompero, deu ordem de parada, porém, o condutor não obedeceu e empreendeu fuga. As equipes saíram em diligências, porém o condutor desapareceu pelas ruas da cidade.

Foram realizadas diligências no local de trabalho de Higor, localizado no Distrito Industrial de Andradina), porém o patrão do acusado relatou que ele não havia ido trabalhar naquela data.

Durante o registro da ocorrência, aproximadamente duas horas depois ( 10h00), compareceu na Delegacia especializada uma mulher que se identificou como Tamires, tendo alegado ser esposa de Higor. Tamires não quis ser formalmente ouvida e também não quis dizer onde ele estava.

As equipes mantiveram intensas buscas pela cidade e localizaram o pai de Higor, também conhecido como “Alicate”. Ele dispôs-se a conversar com o filho e “negociar” sua apresentação à Polícia. Após uma hora, o pai de Higor comunicou a esta Unidade que ele estava a caminho, com um advogado. Momentos depois ele compareceu na Delegacia, encerrando a busca por ele naquel horário.

A perícia preliminar apontou que a substância tratava-se de “crack/cocaína”.

O Delegado de Polícia ao ouvir os envolvidos, entendeu caracterizado estado de flagrância (artigo 302, inciso I, do CPP) para o delito previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas, razão pela qual decretou a prisão em flagrante do infrator.

Determinou o Delegado de Polícia fosse o preso encaminhado à Cadeia Pública de Pereira Barreto, onde deverá aguardar a realização da audiência de custódia.