Operação integrada PM/PC na área do 28º BPM/I tem saldo positivo

PEREIRA BARRETO – Policiais civis e militares desencadearam na tarde desta terça-feira, na cidade de Pereira Barreto, “Operação Integrada” com a finalidade de combater o tráfico de drogas naquela cidade.

Com o apoio do 12º BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia , Canil, Força Tática e o drone, policiais militares e civis deram cumprimento a Mandados de Busca e Apreensão que culminaram na apreensão de drogas e dinheiro oriundo do tráfico.

Em uma das residências vistoriadas foram encontradas pelo cão do Canil diversas porções de maconha enterradas, as quais totalizaram 1,825 kg, além de R$ 257,00 em dinheiro e petrechos utilizados para o fracionamento da droga para a venda. Uma pessoa foi presa em flagrante.