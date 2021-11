Morador de Mirandópolis é preso pela PM acusado de violência doméstica

MIRANDÓPOLIS – Um morador da cidade de Mirandópolis foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (12), com base na Lei Maria da Penha (violência doméstica), depois de uma discussão com sua esposa e tentativa de agredi-la na frente dos policiais. Encaminhado para o plantão policial da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça e aguardando audiência de custódia.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 19h, os policiais militares de Mirandópolis, Cb PM Marques e Sd Ultimura, foram acionados via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar, para atendimento de ocorrência de violência doméstica.

No local, em contato com a vítima e seu esposo, esta declarou que houve uma briga entre eles e “G.”, idade e profissão não informada, saiu da casa levando o celular da esposa, as chaves da casa e o controle do portão, voltando algum tempo depois, entrando com as chaves que levou, retomando a discussão, ocasião em que ela acionou a polícia militar.

Durante a conversa, o autor fez menção de avançar contra a vítima para agredí-la, sendo contido. O autor declarou, na presença dos policiais, que voltaria e mataria a vítima, recebendo então voz de prisão. Ele foi algemado pelo fato de estar exaltado e já tentado investir contra a companheira.

Durante o deslocamento pela rodovia Marechal Rondon, rumo à Delegacia Seccional de Andradina, próximo da cidade de Guaraçaí, ele tentou quebrar os vidros do guarda preso da viatura, sendo contido.

Apresentado na Seccional de Andradina, o delegado plantonista ratificou a voz de prisão, permanecendo preso, à disposição da justiça.