Veículo desgovernado provoca acidente envolvendo outros três

ANDRADINA – Defeito mecânico ou mal acionamento do freio de mão: Essas são duas da hipóteses levantadas para um acidente inusitado ocorrido às 13h da última segunda-feira (08), na rua Acácio e Silva, ao lado da praça central Antônio Joaquim de Moura Andrade, envolvendo quatro veículos, sendo um deles uma motocicleta. Depois de uma breve discussão e os ânimos acalmados entre as partes envolvidas, todos se dirigiram ao 2º DP para registro da ocorrência de acidente de trânsito sem vítima.

Tudo aconteceu quando um grupo de mulheres representantes de uma empresa de telefonia, parou o veículo Renault Duster, na cor preta, pela rua Acácio e Silva, ao lado da praça central e em frente de um restaurante, local de uma leve subida forte.

Quando todas saíram do veículo, o Duster começou a descer de ré sentido à rua Orensy Rodrigues Silva. Primeiro derrubou uma motocicleta Titan 150, na cor vermelho, de entrega de refe3ições, depois atravessou a rua para o lado da praça central, bateu em uma Chevrolet Captiva também na cor preta e por último colidiu contra um GM Corsa devidamente estacionado, onde acabou parando.

O proprietário da motocicleta sai rapidamente para fora do restaurante que trabalha e pode constatar sua motocicleta caída no asfalto, com a parte da carenagem e carcaça do farol quebrados.

Pouco tempo depois chegou o proprietário do GM Corsa e seus familiares, gerando uma pequena discussão sobre quem assumiria os prejuízos, já que o veículo sofreu quebra do farol direito, amassamentos no capô e danos no parachoque dianteiro . Depois de explicado que o caso precisava ser registrado na Delegacia de Polícia, os três primeiros envolvidos foram ao 2º DP registrar a ocorrência.

O proprietário da Chevrolet Captiva não havia aparecido até a reportagem sair do local. O veículo sofreu amassamento de sua porta do passageiro dianteiro direito.