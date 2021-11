Mãe e filha feridas em acidente de moto no bairro Santo Antônio

ANDRADINA – A dona de casa D. S. A., de 29 anos e sua filha de 7, sofreram contusões e escoriações pelo corpo, felizmente sem a constatação de fraturas, ao se envolver em acidente de trânsito na manhã de quinta-feira (11), no cruzamento das ruas Cuiabá com Evandro B. Calvoso, no bairro Santo Antônio. Socorridas pelos bombeiros e ambulância do setor de saúde do município, foram medicadas e liberadas posteriormente. A Polícia Militar registrou a ocorrência no 2º DP.

O acidente aconteceu pouco depois das 7h quando mãe e filha seguiam pela rua Cuiabá, sentido bairro/centro, a caminho da escola da garota, a bordo da CB Twister 250cc, na cor azul, quando, ao se aproximarem do cruzamento com a rua Evandro B. Calvoso, tiveram a trajetória interceptada pelo GM Corsa, na cor verde, dirigido por uma vendedora, que saía do Parque São Gabriel e se dirigia para seu trabalho em uma loja no centro de Andradina.

A vendedora teria tido a visão atrapalhada pelo grande muro da emissora de rádio localizada naquele cruzamento.

Sem tempo para frear, o choque do Corsa contra a lateral esquerda da moto foi forte, jogando mãe e filha no asfalto, a vários metros de distância. A mãe reclamava de muitas dores no tornozelo e quadril, lado direito, além de ter a roupa rasgada quando caiu no asfalto. Já a criança sofreu uma contusão no braço direito, altura do ombro, porém, sem a constatação de fraturas a princípio.

Com o choque a motocicleta sofreu diversas avarias como a quebra das abas laterais, retrovisor esquerdo, amassamentos e riscos no tanque, entortamento do guidão e do estribo, também lado esquerdo. Já o Corsa sofreu amassamentos no capô, paralama dianteiro, e quebra do farol, além de riscos no pára-choque, todos do lado direito.