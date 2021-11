Comerciante fica ferido ao se envolver em acidente entre Fiesta e S10

ANDRADINA – O comerciante identificado por E. J. T., 56 anos, sofreu escoriações pelo corpo (leves) e um corte na cabeça, altura da testa, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde do último dia 07, no cruzamento das ruas Bandeirantes com Evandro B. Calçvoso, centro. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado posteriormente. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu próximo das 14h30, quando o comerciante dirigia o Ford Fiesta, na cor prata, pela rua Evandro B. Calvoso, sentido bairro/centro e no cruzamento com avançou a sinalização de trânsito, interceptando a trajetória da S10, também na cor prata, dirigido pelo estudante R. R. S., de 27 anos, que seguia pela rua Bandeirantes, sentido bairro/centro.

Sem tempo para frear, o estudante bateu forte a S10 contra a lateral direita do Fiesta, jogando-o a vários metros de distância, fazendo com que o comerciante batesse a cabeça contra coluna do Fiesta, causando o ferimento na cabeça, altura da testa. Ele até nem queria encaminhamento até a UPA, mas foi convencido pelos bombeiros para passar por uma melhor avaliação de um médico.

A Polícia Militar foi acionada, bem como a perícia técnico/científica, mas o comerciante reconheceu que avançou a sinalização de trânsito existente naquele cruzamento.

A S10 sofreu amassamentos no capô, paralama esquerdo, quebra da grade frontal e danos n pára-choque dianteiro. Já o Fiesta sofreu um grande afundamento da porta dianteira direita do passageiro, amassamentos na porta traseira e paralama, do mesmo lado. Nenhum dos veículos possui seguro.