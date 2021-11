Mulher é presa pelos crimes de violação de domicílio, injúria, ameaça e dano contra os pais idosos

ANDRADINA – A desocupada A. S. C., 30 anos, em situação de moradora de rua, foi presa em flagrante pela Polícia Civil, através da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher de Andradina, na última quarta-feira (10), pelos crimes de violação de domicílio, injúria, ameaça e dano, com a incidência da Lei 11.340/2006. Encaminhada à DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, foi indiciada e aguardou na carceragem do plantão policial a decisão da audiência de custódia.

A prisão da acusada aconteceu durante a tarde quando os idosos E. P. C., de 73 anos e M. S. P. S., de 54 anos, entraram em contato telefônico com a Delegacia de Defesa da Mulher de Andradina e informaram que sua filha, A. S. C., de 30 anos, contra quem foi registrado um boletim de ocorrência naquela mesma data na sede da DDM pelos crimes de violação de domicilio, ameaça, injúria e violência doméstica, estava novamente na casa de seus pais ameaçando-os, xingando-os e quebrando a residência.

Após as ameaças da filha, o casal se trancou dentro de casa e ligaram para a DDM.

Os Policiais Civis da DDM Fernando e Adriana, atenderam rapidamente o chamado das vítimas, e, chegando ao local, encontraram A.G.C., ainda dentro do imóvel, sendo detida e conduzida até aquela Delegacia especializada A Autoridade Policial determinou a prisão em flagrante de A.S.C. Ao ser interrogada, a indiciada confessou a acusação que lhe pesa.

Finalizado o registro da ocorrência A. S. C., foi encaminhada ao Plantão Policial, onde permanece à disposição da Justiça.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Ela aguardou na própria carceragem do plantão policial o resultado da audiência de custódia virtual e, por volta das 17h, o juiz decidiu dar a ela o benefício de responder ao processo em liberdade, saindo pela porta da frente.

PRESA NOVAMENTE

Nesta segunda-feira (15), feriado da proclamação da República, Angélica foi presa novamente quando quebrou a medida protetiva que seus pais haviam requerido contra ela para que nãos e aproximasse mais da casa deles e ficasse a uma certa distância. Visivelmente sob efeito de psicotrópicos, ela tentou entrar no imóvel e os pais dela acionaram novamente a Polícia Militar e ela acabou detida e conduzida ao plantão policial, onde teve a prisão confirmada pelo delegado.