Lions Clube de Andradina – Sul realizou Feira de Saúde na praça

ANDRADINA – Membros da diretoria do Lions Clube de Andradina – Sul , acompanhados do médico e voluntário Rafael Blaya Astolfo, várias estudantes do curso de enfermeira da FISMA – Faculdades Integradas Stella Maris de Andradina, da FEA – Fundação Educacional de Andradina, participaram na manhã de sábado (13), da Feira de Saúde na campanha Novembro Diabetes Azul, realizada na praça central Antônio Joaquim de Moura Andrade.

Na oportunidades foram aferidas a pressão arterial, além da glicemia (glicose) das pessoas que passavam a pé pela calçada da praça, mais precisamente pela rua Paes Leme, em uma barraca montada pelo Lions.

Vários membros do Lions Sul estiveram presentes durante todo o ato beneficente, entre eles o delegado José Astolfo Junior, a advogada Ana Blaya Astolfo, o comerciante Carlos Eduardo Cassiano, Elza da Cunha Pascoalim, Maria José Acialdi Previato e Eder Oliveira Souza, convidando a todos os transeuntes para se submeterem aos testes de saúde oferecidos.

‘Novembro Diabetes Azul’ chama atenção para doença

Aproximadamente 45% das pessoas afetadas pela diabetes não sabem que estão doentes, o que reforça a necessidade de cuidados e prevenção

A International Diabetes Federation (IDF) estima que uma em cada 10 pessoas adultas em todo o mundo conviva com a diabetes. No Brasil, o número de diabéticos ultrapassa os 16 milhões. Para promover a prevenção e a busca pelo diagnóstico, a IDF, com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), criou o Novembro Diabetes Azul.

A campanha Novembro Diabetes Azul acontece em todo o mundo. O mês foi escolhido porque, no dia 14, é celebrado o Dia Mundial da Diabetes, em homenagem ao descobridor da insulina, o médico canadense Frederick Banting. A descoberta, inclusive, completou 100 anos em 2021.

Pensando nisso, o Lions Club de Andradina – Sul promoveu esta ação em prol da conscientização e da prevenção à diabetes, doença que, inicialmente, não possui sintomas muito evidentes. Há suspeita de diabetes, por exemplo, quando o paciente apresenta sede intensa, cansaço, fraqueza, urina muito, sente muita fome e tem perda de peso.

“Aproximadamente 45% das pessoas afetadas pelo diabetes não sabem que têm essa doença e descobrem quando apresentam uma complicação, como feridas nos pés, vista embaçada e grande perda de peso”. Segundo os médicos, as complicações só aparecem após cinco a 10 anos de doença não tratada e são evitáveis, por meio de exames simples e do uso correto de medicamentos e insulina.

A diabetes é caracterizada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue. Por isso, quando mal controlada, a doença pode causar infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal, cegueira e amputações dos pés ou pernas, por exemplo.

Daí vem a importância da campanha Novembro Diabetes Azul. “As campanhas promovem o debate sobre o tema, estimulam a curiosidade, a procura pelo diagnóstico e melhorias no tratamento daqueles pacientes que já são diagnosticados”, afirma José Astolfo Júnior pelo Lions Andradina – Sul e o médico Rafael Astolfo, em um belo trabalho voluntário a frente da campanha. (com informações da AGÊNCIA BRASÍLIA)