Dupla ferida em acidente de moto na Av. Guanabara

ANDRADINA – O pintor J. D. I., de 29 anos, residente no bairro São João, e o adolescente G. M., de 16, sofreram escoriações e contusões pelo corpo, ao se envolverem em acidente de trânsito na noite da última sexta-feira (29/10), ocorrido no cruzamento da Av. Guanabara com rua Minas Gerais, centro. Socorridos pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, passaram por curativos e suturas dos ferimentos. O causador do acidente fugiu do local do acidente, mas foi localizado posteriormente pela Polícia Militar. A ocorrência foi registrada no plantão policial.

O acidente aconteceu quando o pintor pilotava a Titan 150, na cor preta, pela Av. Guanabara, sentido centro/trevo, levando como passageiro o adolescente, depois de saírem de uma igreja evangélica e iriam se encontrar com outros amigos membros na própria avenida.

Quando passavam pelo cruzamento com a rua Minas Gerais, tiveram a trajetória interceptada pelo VW Fox, na cor prata, dirigido pelo vendedor F. S. S., residente no loteamento Quinta dos Castanheiras, que seguia em sentido contrário e efetuou manobra repentina à esquerda para entrar na rua Minas Gerais, sentido rua Presidente Vargas.

Sem tempo para frear, os dois homens bateram forte a motocicleta contra a lateral traseira direita do Fox, caindo no asfalto, sofrendo diversas escoriações e contusões pelo corpo, além do piloto ter um corte profundo na bolsa escrotal.

Depois do acidente o motorista do Fox fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, porém, testemunhas anotaram o número da placa e repassou aos policiais, que o localizou ao lado do “bosquinho” do loteamento Quinta dos Castanheiras.

Policiais que o localizaram constataram que ele aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica, convidando-o a realizar o teste do etilômetro, porém, ele se recusou, sendo conduzido ao plantão policial, onde passou por exames clínico de um médico legista.

Devido o estado de embriaguez, o vendedor passou uma noite na carceragem do plantão policial e no dia seguinte quitou a fiança de um salário mínimo (R$ 1.100,00), para que responda ao processo em liberdade. O VW Fox, com a roda dianteira direita destruída, alem de amassamentos na lateral traseira direita, foi apreendido.