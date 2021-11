PM andradinense campeão de Jiu-Jitsu precisa de patrocinadores para disputa do Mundial da categoria

1º Sargento PM Luciano Prazeres, lotado no 28º Batalhão sediado em Andradina é o atual campeão brasileiro de sua categoria e está em busca de patrocinadores para ajudar nas despesas visando a participação no campeonato mundial

ANDRADINA – O policial militar andradinense, 1º Sargento PM Luciano Prazeres, lotado no 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), sediado em Andradina, vai disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu que será realizado na Capital Paulista ainda neste mês, graças ao título do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu conquistado neste ano, obtendo a tão sonhada vaga.

Mas para que isso se torne realidade, o atleta está precisando de patrocinadores para poder custear a ida e disputa do Mundial que irá acontecer de 25 a 28 de novembro. Com pouco tempo praticando o esporte (apenas 4 anos), Luciano tem se destacado desde seu início, quando iniciou na faixa branca, passando pela faixa azul até chegar à sua atual graduação, a faixa roxa.

Luciano vem se destacando como um dos mais completos lutadores de sua categoria, representando com orgulho a cidade de Andradina e a gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Com destaque para a vitória no Campeonato Paulista 2020, o vice-campeonato Paulista 2021 e o título Brasileiro 2021, que o credenciou para a disputa do Mundial de Jiu-Jitsu, que acontece este mês.

Ao todo Luciano já disputou 11 campeonatos, conquistando 7 primeiros lugares, 3 segundos e um terceiro lugar. Quem puder ajudar, pode entrar em contato no telefone: (18) 99649 0570 e falar com Luciano Prazeres.

MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES

1º sargento Luciano recebe Moção de Aplausos e Congratulações da Câmara de Vereadores de Andradina

O 1º Sargento Luciano de Souza Prazeres, pertencente ao efetivo administrativo do 28º BPM/I, sediado em Andradina, recebeu, da Câmara de Vereadores de Andradina, “MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES” por ter, em 18 de julho de 2021, na cidade de Embú das Artes/SP, se sagrado Campeão Brasileiro de Jiu Jitsu, na graduação faixa roxa, categoria até 76 kg.

O fato, digno de reconhecimento, fruto de seu treinamento e esforço pessoal, em muito engrandeceu o nome da Corporação, tendo tido grande repercussão na mídia local e regional. O graduado foi convidado a tomar café da manhã com o Comandante Geral da Instituição e recebeu Voto de Congratulações da Assembléia Legislativa do Estado, através do Deputado Estadual Tenente Coimbra.

O Sargento e atleta Luciano já havia obtido outros resultados expressivos em 10 campeonatos anteriores tais como: 7 vezes em primeiro lugar, 2 vezes em segundo e 1 vez e terceiro, sendo campeão paulista em 2020.

Após este evento, o graduado participou, no dia 18 de setembro de 2021, do Campeonato Paulista da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, ocasião em que foi vice-campeão na faixa roxa e terceiro colocado na categoria absoluto.

A presente honraria foi proposta pelo vereador Sargento Faustino e subscrita por todos os demais vereadores daquela Casa de Leis.