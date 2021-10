Motorista fica levemente ferido ao tombar carreta em retorno do KM 643 da Rondon

ANDRADINA – Um motorista de 23 anos, residente na cidade de Toledo/PR, ficou levemente ferido ao se envolver em acidente de trânsito na manhã de sábado (23), em um retorno localizado no KM 643 da rodovia Marechal Rondon (SP 300), pista sentido oeste. Socorrido pela unidade de resgate da concessionária da rodovia, ele recusou encaminhamento à uma unidade de saúde do município. A Polícia Rodoviária registrou o acidente.

O acidente aconteceu próximo das 10h quando o motorista dirigia a carreta Scânia, carregada com 23 toneladas de derivados de leite coletados em Cascavel/PR e acessava um retorno da referida rodovia e, por motivos a serem esclarecidos, acabou tombando a mesma 100 metros antes de chegar ao leito da rodovia.

No tombamento o motorista sofreu escoriações na mão e cotovelo esquerdos, tendo os dois locais devidamente enfaixados pelos colaboradores da Via Rondon. Pouco tempo depois dele receber atendimento, começou a reclamar de dores no olho esquerdo, atingido por estilhaços do parabrisa, que precisou ser quebrado para ele sair da cabine do veículo. Foi então novamente avaliado e medicado.

A carga de derivados de leite coletados no Paraná tinha como destino a cidade de Campo Grande/MS. Ela seria passada para outra carreta e posteriormente providenciariam o destombamento da outra carreta, que sofreu avarias principalmente seu lado esquerdo.