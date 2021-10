Adolescente de 15 anos é detido acusado de roubar conveniência no bairro Benfica

ANDRADINA – Um adolescente de 15 anos, residente no loteamento “Quinta dos Castanheiras”, foi apreendido pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (25), acusado de Ato Infracional/roubo, depois dele render uma mulher em uma conveniência localizada na rua Alexandre Salomão, próximo do cruzamento com a rua Paulo Marin (antiga Acre), no bairro Benfica. Não foi localizada a faca utilizada no crime, apenas R$ 65,00. Encaminhado ao 2º DP, foi indiciado e permaneceu a disposição da Vara da Infância e Juventude.

A detenção do menor infrator, que já morou no Jardim Europa, aconteceu depois das 17h, quando os policiais militares 1° Ten PM Caldeira e Cb PM Apolinário, foram acionados via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar, para atendimento de ocorrência de roubo a estabelecimento comercial localizado no bairro Benfica.

No local, em contato com a vítima, a mulher informou que um indivíduo aparentando ser adolescente, com camiseta de time, número 7, de cor branca e bermuda de cor azul, utilizando uma faca, mediante violência e grave ameaça, subtraiu certa quantia em dinheiro, se evadindo pela Rua Piaui, sentido Vila Mineira,.

Imediatamente passaram a realizar diligências com objetivo de localizar o acusado, recebendo a informação de que o autor estaria na mata próxima do CSU – Centro Social Urbano, na Vila Mineira.

As equipes realizaram cerco e varredura no local indicado e localizaram o autor do roubo no matagal, já do outro lado da rodovia “Integração”, próximo ao bairro Bela Vista. Realizada a abordagem e busca pessoal, localizaram com ele a quantia de R$ 65,00, que o autor, menor de idade, alegou ter subtraído do comércio. Não foi possível localizar a arma branca utilizada pelo autor.

Dada voz de apreensão ao menor L., de 15 anos, foi encaminhado ao 2º DP, sendo posteriormente reconhecido pela vítima. Foi ratificada a apreensão pelo delegado, permanecendo recolhido à disposição da justiça.

A ocorrência teve o apoio do CFP com 2° Ten PM Lucas Paulo, Cb PM Leal e Força Tática com 1° Sgt PM Alexander, Cb PM Coutinho, Cb PM Richard.