Ladrões são flagrados em imagens furtando pneus e bateria de veículo no Santa Cecília

ANDRADINA – Dois homens foram flagrados por imagens de circuitos de segurança na madrugada de domingo (24), praticando o furto de duas rodas (completas), o estepe e a bateria de um veículo VW Gol, estacionado pela rua José Clemente de Lima, 351, no bairro Santa Cecília. O proprietário registrou ocorrência no plantão policial.

O furto aconteceu por volta das 3h, mas o proprietário só ficou sabendo pela manhã, próximo das 8h, quando foi alertado por vizinhos que seu veículo estava no chão (literalmente), já que estavam sem as duas rodas.

Quando reviu as imagens de circuito de segurança, constatou dois rapazes desparafusando as rodas traseiras e, depois de um deles erguer o veículo, o outro retirou as duas rodas e levar as mesmas cada um deles no ombro.

Posteriormente, ou antes, eles retiraram o estepe e a bateria do veículo, que estava estacionado na rua devido a um problema no sistema de freios e no motor. Segundo o proprietário, “foi justamente para evitar ficar sem freio que o veículo foi deixado na rua, e acabou acontecendo o furto, mesmo com tempo chuvoso”