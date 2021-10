Cabo PM Yoshio recebe alta do hospital de Bauru e já está em Andradina

ANDRADINA – Já está em Andradina, em sua residência no loteamento São Lourenço, o cabo PM Guilherme Yoshio Obana Belizario, 34 anos, lotado no 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), sediado em Andradina, que recebeu alta nesta segunda-feira, 25, do hospital de Bauru, onde estava internado desde que se envolveu em gravíssimo acidente na rodovia Marechal Rondon no último dia 09, onde outros dois policiais acabaram falecendo. Agora é questão de tempo para ele voltar ao trabalho.

O ACIDENTE

O cabo PM Yoshio ficou gravemente ferido depois de se envolver no capotamento da viatura pertencente ao 28º BPM/I, quando retornava no último dia 09 com mais dois policiais militares pertencentes ao 12º BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia, sediado em Araçatuba, de um curso na cidade de São Paulo, quando, por motivos a serem investigados pelas Polícias Civil e Militar, aconteceu o acidente no Km 348 da rodovia Marechal Rondon, próximo da cidade de Avaí (região de Bauru).

No acidente o 2º sargento PM André Luís Ciolin morreu no local, e o soldado Bruno Tunes faleceu 3 dias depois. O sargento Ciolin foi sepultado em Araçatuba e o soldado Bruno Tunes, que teve órgãos doados, foi sepultado em Birigui, onde morava com a família. Seu Batalhão e o CPI 10 prestaram homenagens aos dois policiais militares falecidos e condolências às famílias enlutadas.

Segundo familiares do cabo Yoshio, desde que foi internado o policial esteve entubado na UTI do hospital de Bauru, depois passou por várias cirurgias reparadoras, mas se recuperou bem do acidente que o deixou em estado grave.

Depois de deixar a UTI – Unidade de Tratamento Intensivo na última quarta-feira (20), ele foi transferido para um quarto de enfermaria e, graças a evolução clínica satisfatória, recebeu alta nesta segunda-feira (25) e foi transferido de Bauru para Andradina, onde foi escoltado por viaturas do 28º BPM/I, onde é lotado em uma equipe de Força Tática. Ele teve lesões graves nos braços, pernas e nas costas, porém, está prontamente se restabelecendo.