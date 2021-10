Rapaz é preso pela PM acusado de tráfico de drogas

ANDRADINA – O ajudante geral S. A. S. C., de 19 anos, residente no bairro Passarelli, foi preso pela Polícia Militar na noite de segunda-feira (18), acusado de Tráfico de entorpecentes depois de flagrado com duas porções de maconha (Cannabis Sativa), pesando aproximadamente 50 gramas. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça até o resultado da audiência de custódia virtual. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu quando uma equipe de Força Tática recebeu denuncia de que ele faria a entrega de droga em uma rua do Jardim Europa. Os policiais passaram a patrulhar e o localizaram pouco tempo depois, abordando-o e revistando-o, nada de ilícito sendo localizado.

Questionado se possuía entorpecentes em sua casa, ele negou, porém, devido as várias denuncias, os PMs foram até la, tendo o avô dele autorizado uma revista no imóvel, sendo localizadas duas porções de maconha envolta em plástico transparente, pesando aproximadamente 50 gramas, além de R$ 22,00 em dinheiro. Segundo ele, a droga seria para seu uso.

Diante do material ilícito localizado e as várias denuncias sendo concretizada, o acusado foi encaminhado para o plantão policial, indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça. O delegado representou para a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva.