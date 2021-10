Feira desta quinta será na Praça do Teodoro

ANDRADINA – Nesta quinta-feira (21) a feira livre que acontecia temporariamente no pátio do Centro Cultural Pioneiros de Andradina vai retornar de vez para a Praça Stélio Machado Loureiro, em frente à Escola Estadual Francisco Teodoro Andrade.

Segundo um informe da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente Produção e Agricultura Familiar do Governo de Andradina, o funcionamento da feira no espaço do Centro Cultural foi necessário enquanto uma reforma acontecia na praça do Teodoro.

Agora a explanada do Centro Cultural voltara a ser utilizada para as atividades culturais enquanto na praça do Teodoro o ambiente voltou a ser adequado para o fluxo de pessoas. Lá, as pedras do calçamento português estavam degradadas e foram recuperadas para evitar acidentes.

A secretária da pasta, Leila Rodrigues afirmou que a mudança não mudará os costumes da população que vão as feiras de “quinta”, atrás de aproveitar frutas ou verduras “fresquinhas” e as delícias das praças de alimentação ou de produtos artesanais. “Estar em qualquer uma das feiras de Andradina é mais do que uma necessidade mas sim um momento de lazer para a família e oportunidade de compra de hortifrútis frescos direto do produtor”, disse Leila;

Todos os Dias

A cidade de Andradina tem diversas opções de feiras livres para todos os dias da semana.

No domingo, a “Feira Central” é realizada na Rua Ceará e Rua Rodrigues Alves, das 6h às 12h.

Na segunda-feira é a vez da feira-livre no Barracão do Produtor Rural no bairro Gasparelli, das 6h ao meio dia.

Na terça-feira o atendimento é feito das 17h às 22h na Praça do Stella Maris.

Na quarta é a vez da Praça Japão, no bairro Passarelli, também das 17h às 22h.

Na quinta, a feira acontece das 17h às 22h na Praça Stélio Machado Loureiro, em frente à escola Francisco Teodoro Andrade.

Já na sexta são duas opções: das 17h às 22h na Praça João Leite, na Vila Mineira, e sob o Viaduto “Miguel Cury” (Miguelão) das 12h às 19h.

Para completar no sábado, das 6h às 12h, os feirantes ficam na Praça “Walter Ramalho Miranda”, no Santa Cecília.