Homem é preso em bar acusado de posse ilegal de arma de fogo

PENÁPOLIS – A Polícia Militar prendeu na tarde de segunda-feira (18), um homem acusado de porte ilegal de arma de fogo, depois dele se desentender por ciúmes com um outro homem e o ameaçar com arma de fogo. Na chegada da PM o acusado jogou a arma sobre o muro, em um quintal. Encaminhado ao plantão policial, foi arbitrada fiança de R$ 1.000,00, não sendo paga e ele permaneceu à disposição da Justiça. A arma foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu às 17h30, quando policiais militares foram acionados para atendimento de ocorrência de vias de fato num bar, localizado Rua Irmãos Buranello, Jd. Paraíso, em Penápolis/SP e, assim que chegaram ao local, visualizaram um homem adentrando o corredor do estabelecimento comercial e arremessando algo por sobre o muro.

Imediatamente foi realizada a abordagem e busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. Os PM conversaram com a vítima que afirmou que o algoz o havia ameaçado de morte, por ciúmes, com uma arma de fogo.

Foi realizada busca no intuito de encontrar o objeto dispensado e, em seguida os policiais localizaram um revólver da marca Trade Mark, calibre 32, cano de 4 polegadas, acabamento inox, capacidade para 06 tiros, carregado com uma munição intacta.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante delito ao autor pelo crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo (Artigo 14 da Lei do Desarmamento) e apresentado no plantão policial para as providências de Polícia Judiciária, ocasião em que foi arbitrada fiança de R$ 1.100,00, não sendo paga e, por isso, o acusado foi recolhido a uma das celas da cadeia pública local. A arma foi apreendida.