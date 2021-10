Andradinenses vem se destacando nas provas de Tiro Esportivo

ANDRADINA – Neste ano de 2021, dois andradinenses vem representando a cidade de Andradina nas provas de Tiro Esportivo na região e obtendo ótimos resultados em campeonatos regionais e também no Nacional dos quais tem participado. Segundo os competidores Cosme Meira dos Santos e Rogério Casonato, os resultados tem sido animadores.

Os atletas Cosme Meira e Rogério Casonato competem na prova de carabina .22, mira aberta a 25m. Cosme foi o campeão em Birigui na 5ª etapa do Reginal CBC/TAURUS enquanto Rogério venceu a 2ª, 3ª e 4ª etapa, além da prova de Silhuetas Metálicas, esta realizada pelo Clube de Tiro Boatto, em Birigui-SP.

Birigui tem sido a sede do campeonato Regional CBC/Taurus em nossa região, mas o campeonato acontece em clubes espalhados por todo país.

Ambos atletas encontram-se em boa posição no ranking nacional.

Importante lembrar, que o tiro esportivo é modalidade olímpica e está em franco crescimento no Brasil. Na olimpíada do Rio, o aleta brasileiro Felipe Wu conquistou a medalha de prata no tiro de pistola.