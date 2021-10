Mãe e filha morrem em Andradina em acidente entre moto e caminhão carregado com boi

ANDRADINA – A pastora Erika Gonçalves de Lima, de 36 anos e sua filha Mirella de Lima Roque, de 16, moradoras no patrimônio de Planalto, morreram na tarde deste sábado (16), ao se envolverem em um acidente de trânsito com a motocicleta que ocupavam quando seguiam pela estrada vicinal Sebastião Lourenço da Silva, que demanda do patrimônio de Planalto para Andradina. O Corpo de Bombeiros ainda tentou socorrer a mãe, que apresentava os sinais vitais, mas devido aos graves ferimentos, acabou indo a óbito durante o procedimento. A Polícia Militar registrou a ocorrência no plantão policial.

O acidente aconteceu quando mãe e filha seguiam a bordo da motocicleta Yamaha YBR 125cc, na cor prata (placa de Americana/SP), depois de saírem do Patrimônio de Planalto, distante 9 km de Andradina, seguindo pela estrada vicinal Sebastião Lourenço da Silva, e quando já se aproximavam do perímetro urbano, tiveram a trajetória interceptada pelo caminhão Mercedes Benz, na cor branco, dirigido por João Estelutti, 63 anos, morador de Andradina e carregados com vários bovinos.

Sem tempo para frear, a pastora bateu o corpo contra a lateral esquerda do “bruto”, tendo as duas mulheres caído embaixo do veículo. As rodas traseiras esquerda atingiram o capacete de Mirella, arrebentando-o por completo e provocando o traumatismo craniano fatal.

Um caminhão do Corpo de Bombeiros passava pelo local na hora do acidente quando estava a caminho de outra ocorrência e prestou os primeiros socorros à pastora, que apresentava ainda os sinais vitais, porém, devido à gravidade dos ferimentos, acabou entrando em óbito durante os procedimentos.

Os corpos de mãe e filha foram então cobertos por mantas térmicas até que o trabalho da pericia técnico/científica fosse concluído e posteriormente liberados. A empresa funerária Unidas, do Grupo PAF encaminhou os dois corpos para o IML – Instituo Médico Legal, onde passarão por exames necroscópicos e deverão ser liberados na manhã de domingo (17), para que a família realize os sepultamentos. Não foi informados se serão sepultados em Andradina ou na cidade de Americana, onde a família morava anteriormente.

O marido e pai das vítimas estava trabalhando no Friboi e foi avisado do acidente fatal, chegando transtornado ao local, necessitando do amparo de amigos de trabalho, além de amigos moradores em Planalto, que também ficaram sabendo do ocorrido.

O transito no local ficou parcialmente interditado até o término dos trabalhos. A motocicleta sofreu grandes prejuízos. O caminhão nada sofreu.

O QUE DISSE O MOTORISTA DO CAMINHÃO

O motorista do caminhão conversou com a reportagem do Mil Noticias e disse que o acidente acabou com a vida dele, porque estava parado a quase um mês devido a escassez de serviço e “hoje”, até então, estava contente em seu terceiro frete com o transporte de boi, tendo coletado os animais em um sítio próximo de Planalto e tinha como destino uma propriedade em Nova Independência.

Ele disse que seguia normalmente pela referida estrada vicinal, sentido Planalto à Andradina e quando chegou praticamente em frente ao antigo clube da ADPM, encostou mais à direita para observar o fluxo de veículos. Ele até deixou uma Toyota Hillux, que seguia em sentido contrário, passar.

Como olhou pelo retrovisor e não avistou ninguém se aproximando, retomou a marcha, momento em que escutou um forte barulho em sua lateral esquerda, ele seguiu ainda uns 30 metros, quando parou devido algumas pessoas acenarem nervosamente para ele. Quando desceu, avistou a cena dantesca e ai acabou seu mundo. Ele ficou pelo local, prestou todas as informações para a Polícia Militar, realizou o teste do bafômetro, que nada constatou e teve o apoio dos donos dos bois para amenizar seu estado de nervoso. “Em 36 anos de habilitação, esse foi seu primeiro acidente”, disse.