Sucesso a Quermesse da Comunidade Jesus Bom pastor

ANDRADINA – Foi um grande sucesso! Essa é a sensação de organizadores, colaboradores e todas as pessoas que foram até a quermesse realizada no último sábado (13), na comunidade Jesus Bom Pastor, localizada na rua São Sebastião, no bairro Pereira Jordão. Até a chuva que começou a ciar próximo das 23h veio para abençoar os presentes. A renda será revertida para as obras de reforma e ampliação da igreja.

Durante a quermesse, com animação do DJ Harley, houve a venda de frango assado, espetos, cachorro quente, refrigerantes, cervejas, e para a criançada foram instalados pula-pula e brinquedos infláveis com um precinho que cabia no bolso dos pais. Foi uma noite maravilhosa, disseram os presentes e de muita brincadeira para a criançada. Pessoas que moraram no bairro por muito tempo, mesmo morando em outras localidades, foram até a quermesse para se encontrarem com amigos e matarem um pouco da saudade.

Muitas pessoas colaboraram com a doação de brindes para serem sorteados no evento, além de doarem prendas diversas para a venda.

AGRADECIMENTO

Gratidão, é a palavra que se resume, o sentimento de toda comunidade Jesus Bom Pastor!

Nossa quermesse foi um sucesso, graças ao trabalho de uma equipe unida e corajosa, que abraçou a ideia e se dedicou ao máximo, para que tudo saísse da melhor forma possível.

Tivemos um ambiente familiar, agradável e de muita alegria.

Toda honra e glória A Deus!

Obrigada a todos que estiveram prestigiando esse lindo evento! (A Organização)