Andradina ganha nova loja de venda de produtos para celulares

ANDRADINA – Andradina acaba de ganhar um nova loja oferecendo produtos para telefones celulares, como venda de assessórios, peças de reposição e aparelhos novos. Foi inaugurada no dia 07/10, a Center Eletrônicos, localizada na Rua Paes Leme 612, centro, dos amigos Gabriel Araujo Gondin e Bruno Henrique Cardoso Leite. Telefone e whats app 18 996070427 e Instagram: center_eletronicos.andra

Nascida do sonho dos amigos Gabriel e Bruno, a Center Eletrônicos atende de segunda a sexta-feira das 9h às 18h e aos sábados das 9h às 13h, oferecendo capa para celular; fone de ouvido; carregadores; Tv Box; películas e tem como especialidade a venda de aparelhos de telefone celular, com ampla garantia e um parcelamento que cabe no seu bolso.

A loja foi aberta através de muito trabalho e dedicação dos dois jovens, com apoio de familiares e amigos, já que anteriormente os dois sócios vendiam seus produtos na loja de um outro amigo, mas sempre sonharam em terem seu negócio próprio e, sempre visando buscar seu espaço no mercado competitivo de celulares, decidiram pela sociedade e, através de muito esforço, foi realizado essa grande conquista.

Eles prometem não parar por ai e vão em busca de novidades para o mercado de celulares para oferecer a seus clientes o que há de melhor.

Instagram: center_eletronicos.andra

Rua Paes Leme 612. Telefone e whatsapp 18 996070427