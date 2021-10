Servidor estadual detido acusado de violência doméstica, vias de fato e ameaça

ANDRADINA – Um agente penitenciário (servidor público estadual) de Mirandópolis, identificado pelo apelido de “Zema”, de 38 anos, foi preso pela Polícia Militar na última sexta-feira (08), acusado de violência doméstica (Maria da Penha), vias de fato e ameaça, depois de brigar com sua mãe, empurrando-a e derrubando-a e ainda provocando uma lesão no dedo da mão de sua irmã. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e permaneceu recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça, que vai decidir se ele responde ao processo preso ou em liberdade.

A prisão do acusado, que já havia sido detido em setembro último também por desentendimentos com a família, aconteceu por volta das 20h, durante patrulhamento por Andradina, quando a equipe com o Cb PM Rocca, Cb PM Andressa, foi acionada para atendimento de ocorrência de agressão em via pública entre irmãos e genitora.

No local, em contato com as vítimas, elas informaram que estavam registrando ocorrência de Exercício Arbitrário das próprias Razões contra o homem, que é irmão e filho, respectivamente, já que ele havia se apropriado de um veículo Toyota Corolla, pertencente à mãe, em Castilho e tinha saído do local em direção à Lavínia, sendo abordado e detido pela Polícia Militar na rodovia Marechal Rondon, oportunidade em que o veículo foi restituído à sua proprietária e o autor liberado.

Ao saírem da Delegacia de Polícia (plantão) onde a ocorrência foi registrada, o agente penitenciário foi até o veículo onde elas estavam, pegou uma bolsa e saiu correndo, momento em que a própria irmã correu atrás dele, pegando a bolsa de volta, mas só depois de entraram em luta corporal, resultando em lesão no dedo da mão direita da vítima.

Quando voltavam para o veículo, o autor puxou o cabelo e empurrou sua mãe, derrubando-a no asfalto, e ele se evadiu do local, tomando rumo ignorado.

As vítimas foram novamente encaminhadas ao plantão policial para a elaboração desta segunda ocorrência, durante a qual a vítima/irmã recebeu uma mensagem informando que seu irmão, o autor, estaria em um posto de combustíveis localizado na Avenida Guanabara e ingerindo bebida alcoólica.

De imediato, com apoio do Comando de Grupo P (CGP), com 1º Sgt PM Constantino e Cb PM Queiróz, uma equipe policial foi ao local e o localizou, dando-lhe voz de prisão e o conduzindo ao plantão, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de Violência Doméstica/Vias de Fato/Ameaça, ficando preso à disposição da justiça.