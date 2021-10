PM atua junto com fiscalizaÃ§Ã£o da Prefeitura para desmobilizaÃ§Ã£o de evento clandestino

ANDRADINA – Na noite da última sexta-feira (08), policiais militares de Andradina receberam uma denúncia anônima, via sistema 190, relatando que naquele local identificado por Chácara Valentina, localizada na Rua Sebastião Arantes, estrada de aesso ao aeroporto estadual Paulino Ribeiro Andrade, ocorreria uma festa e haveria briga de gangues, que haveria pessoas com arma de fogo e possível tiroteio.

Diante das denúncias, as equipes de serviço foram ao local, constatando que o promotor do evento, pessoa conhecida nos meios policiais, não possuía o alvará de autorização necessário para a realização da festa, que era divulgada em redes sociais e naquele momento já contava com grande público presente.

Foi acionado o fiscal de posturas da Prefeitura de Andradina que, fazendo uso de suas atribuições, proibiu a realização do evento.

A Polícia Militar fez ação de presença até que a estrutura fosse desmontada e as pessoas presentes deixassem o local. A desmobilização transcorreu sem incidentes.