Mulher de 37 anos e adolescente de 17 são presos em Castilho acusados de tráfico

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na noite de sábado (09), a dona de casa C. F. A. M. M., a “Carla Pedra”, de 37 anos, acusada de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e corrupção de menor e apreendeu o adolescente G. V. S., de 17 anos, acusado de ato infracional de tráfico de drogas e associação ao tráfico, os dois do bairro Laranjeiras, ao serem flagrados com porções de crack, cocaína e maconha. Encaminhados ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça.

A detenção da dupla, que estaria se relacionando, aconteceu durante patrulhamento na modalidade Atividade Delegada pelo município de Castilho quando a equipe composta por 1° Sgt PM Estigarribia e Sd PM Lucas, deparou-se com um casal, ambos conhecidos nos meios policiais pelo envolvimento com tráfico.

Ao perceberem a presença da viatura militar, os dois se separaram, sendo que foram cada um para uma direção, sendo rapidamente abordados e identificados.

Após busca pessoal realizada no adolescente nada de ilícito foi encontrado. Já com “Carla Pedra” havia um volume no bolso traseiro, aparentando ser um frasco, tendo ela retirado tal objeto e entregue aos policiais. No interior do frasco foram localizadas varias pedras de crack “in natura” e no bolso frontal de sua bermuda havia outro volume, sendo localizado mais uma porção de cocaína e outra de maconha.

Questionada sobre a droga encontrada, ela informou que estava no “Castelo, local conhecido como ponto de venda de drogas, quando “seu amigo”, no caso o adolescente, lhe ofereceu duas pedras de crack para que ela transportasse até a residência na Av. Samira Zarh.

Dando continuidade às buscas os policiais localizaram na bolsa tiracolo que ela levava, a quantia de R$ 550,00 em diversas notas. Foi apreendido ainda um cachimbo com a indiciada e usado para fumar a droga.

A equipe com a Cb PM Patrícia e Sd PM C. Roberto deu apoio nas buscar e revista na mulher.

Diante do material ilícito localizado foi dada voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menor e associação para o tráfico à Carla e ao menor voz de apreensão pelo crime de ato infracional de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A equipe de rádio patrulhamento de Castilho deu apoio para encaminhamento de um dos envolvidos até a Seccional de Andradina, onde compareceu M. J. S., mãe do adolescente.

A ocorrência foi apresentada ao delegado plantonista dr Alan Barcelos de Azevedo, que ratificou as prisões, determinando a elaboração de boletim de ocorrência formalizando o flagrante delito.

O adolescente foi encaminhado à Fundação Casa, em Araçatuba e ela aguardaria o resultado da audiência de custódia virtual, permanecendo os dois à disposição da Justiça.