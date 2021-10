Outro dos PMs ferido em capotamento próximo de Bauru tem a morte cerebral constatada

BAURU – Boletim médico divulgado no início da noite desta segunda-feira (11) informou que foi constatada a morte encefálica do soldado PM Bruno Fernando Tunes, 31 anos, que ficou gravemente ferido no capotamento de uma viatura militar ocorrido na manhã de sábado (9), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), na região de Bauru.

Ele está internado em um hospital em Bauru e, de acordo com o que foi informado, após a constatação da morte cerebral, é seguido um protocolo e o óbito só é confirmado após 12 horas. Existe a possibilidade de doação de órgãos nesse caso, mas nenhuma informação nesse sentido foi divulgada ainda.

Soldado Tunes é integrante do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Araçatuba, assim como o sargento PM André Luís Ciolin, 41, que morreu no local do capotamento. Também estava no veículo o cabo PM Guilherme Yoshio Obana Belizário, 34, que está lotado no 28º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), em Andradina. Ele segue internado e não foi atualizado o estado de saúde.

Curso

Segundo a Polícia Militar, os três retornavam de um curso em São Paulo quando ocorreu o capotamento, no município de Avaí, próximo de Bauru. Ainda de acordo com o que foi divulgado, os três foram arremessados para fora do veículo, que pertence ao 28º BPM/I.

Ainda de acordo com o que foi informado, não se sabe qual das vítimas conduzia o veículo. Porém, normalmente é o integrante de menor idade que conduz as viaturas. O caso será investigado pela Polícia Militar por envolver apenas policiais militares.

