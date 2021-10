Indivíduo é flagrado furtando moto em frente de oficina mecânica

ANDRADINA – Um indivíduo ainda não identificado pelas Polícias Civil e Militar foi flagrado por imagens de câmeras de segurança na manhã desta terça-feira (05), no momento em que furtou uma motocicleta estacionada em frente de uma oficina mecânica localizada na rua Ceará, no bairro Passarelli. O furto foi registrado pela vítima no 1º DP e será repassado à DIG – Delegacia de Investigações Gerais para identificação do acusado.

O furto aconteceu quando o proprietário da motocicleta placa CZS – 0634, deixou-a estacionada na calçada, em frente da oficina e entrou no estabelecimento comercial para conversar com os mecânicos e o proprietário, porém, deixando o capacete no guidão e a chave na ignição.

Quando saiu para poder ir embora, foi surpreendido e não localizou mais a motocicleta onde havia deixado. Ao rever as imagens do circuito de segurança do local, constatou que um indivíduo trajando calça azul e boné na cor azul e uma camiseta branca, a havia furtado, tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar foi acionada, realizou patrulhamento, porém, até o fechamento da matéria, nem a moto ou o suspeito haviam sido localizados.