Festa para crianças chegou hoje na Praça Céu

ANDRADINA – Depois do sucesso de sua estreia no Bosque Municipal, a Festa do Dia das Crianças chegou hoje (terça-feira, 05), na Praça Céu das Artes. A festa é promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Andradina, por meio da primeira dama Juçara Lopes, com apoio irrestrito da Secretaria de Promoção Social, que tem a frente Silvana Silva Santos.

Até o dia 12 de outubro a caravana vai levar várias atividades para comemorar o “Dia das Crianças”. Em cada ponto de concentração as crianças e pais de bairros vizinhos podem levar suas crianças para horas de muito lazer e atividades lúdicas.

A primeira-dama Juçara Lopes informou que a ação envolve várias Secretarias do Governo de Andradina, Câmara Municipal de Vereadores. “Estamos levando brincadeiras, brinquedos, gincana, danças e outras atividades a diferentes bairros da cidade para celebrar o Dia das Crianças, elas que são o futuro da cidade”, disse.

A cada parada os brinquedos e atividades ficam disponíveis das 08 ás 11h horas. Amanhã o ponto de diversão será a praça João Leite. A Secretária de Assistência Social Silvana da Silva Santos ainda informou que a festa também começa na zona rural, amanhã e depois na escola da Agrovila (Assentamento Timboré, Timborézinho e José de Castro), a partir das 09 horas.

Parcerias

Também estão envolvidos na atividade o secretário de Esportes, Cultura Lazer e Juventude André Lopes e o diretor de Esportes Fabrício Indião, além dos vereadores Fabrício Mazzoti, Elaine Vogel, Eloá Pessoa, João Máximo e Careca da Natação.

A Primeira-Dama Juçara Lopes e o Prefeito Municipal Mario Celso Lopes aproveitam para agradecer a todas as pessoas envolvidas nas ações, pois o trabalho coletivo é muito importante para cada vez mais atender melhor a nossa população, em especial, e meu carinho as nossas crianças, que é o futuro do nosso município.

Programação

06/10 – Praça João Leite (Bairro Vila Mineira).

07/10 – Campo Guarani (Bairro Vila Botega).

08/10 – Paranápolis e Assentamento Arizona.

09/10 – Pereira Jordão e Fazenda Primavera.

11/10 – Planalto.

12/10 – Bosquinho Castanheira, Bela Vista e Santa Cecília.