Câmara faz devolução de mais R$ 1 milhão e prefeitura dá start para a Paes Leme Mall Street

ANDRADINA – O prefeito de Andradina recebeu na sexta-feira, 1 de outubro, a devolução de R$ 1 milhão da Câmara Municipal de Andradina. No décimo mês de atuação legislativa, o presidente Helton Rodrigo Prando, o Coxinha Prando, realizou a devolução de recursos à prefeitura e anunciou que irá devolver mais R$ 900 mil até o final do mandato, o que faz de Coxinha Prando o presidente que mais economizou recursos da Câmara na história da cidade com R$ 1,9 milhões. Mesmo com a economia a Câmara recebeu investimentos.

Fora ser uma Câmara que soube analisar e votar positivo nas mudanças preparadas pelo Executivo, Prando apresentou nesta legislatura resultados surpreendentes na gestão responsável dos recursos públicos provenientes de seu orçamento.

“Quando estamos no caminho certo pessoas com a mesma vibração também aparecem para trabalhar o bem, as boas ideias. Sentimos isso com a nossa Câmara de Vereadores e o seu presidente, o Coxinha, parceiros para a construção de uma Andradina melhor”, disse o prefeito Mário Celso Lopes.

Paes Leme Mall Street

Uma cerimônia de entrega foi preparada na sede da Câmara contando com a participação do vice prefeito Dr Paulo Assis, dos secretários municipais, Norival Nunes (Fazenda), Edgar Dourado (Administração) e Ernesto Júnior (Governo), também estiveram presentes o presidente da Associação Comercial de Andradina Maker Bento de Souza, a gerente administrativa da ACIA, Marise Teixeira, e os membros Marcia Maria de Souza e Adeilson Fernandes, que foram assistir o lançamento oficial do projeto da Paes Leme Mall Street.

“Essa devolução feita pela Câmara será nosso start para a reformulação total da rua Paes Leme, que também ganhará uma iluminação LED eficiente que é fruto de uma parceria que vai levar a nova tecnologia para todas as partes da cidade”, disse o prefeito.

Os vereadores Guilherme Pugliese, Lucas Lopes, Elaine Vogel, Luzimar Rodrigues, Rodarte dos Anjos, Careca da Natação, Fabrício Mazotti e João Máximo, estiveram presentes para a assinatura do projeto arquitetônico.

A ACIA, por iniciativa própria, realizou uma pesquisa entre comerciantes que constatou a aprovação do projeto, que foi apresentado por uma equipe multidisciplinar encabeçada pela arquiteta Mari Antonieta e também pela engenheira, Elizangela Maião Felipe.

No principal ponto estratégico do projeto, o fato de na Paes Leme passa um veículo por vez, 75% das pessoas acharam a iniciativa uma ótima e 16,7 % acharam bom, totalizando 91,7% de impressões positivas.

Inovador

O projeto transforma a mais tradicional rua do comércio andradinense em uma nova visão para a rua Paes Leme, em pleno centro urbano da cidade.

Conceito futurístico e funcional. São as palavras chave para descrever este projeto. Alargamento da calçada esquerda com equipamentos urbanos funcionais onde o usuário poderá carregar seus aparelhos eletrônicos em nossas árvores tecnológicas, uma árvore metálica onde sua copa recebe placas solares que produzirão energia, ou mesmo sentar embaixo de um pergolado e sentir a brisa em um ambiente bem arborizado.

A faixa da ciclovia em sentido único será totalmente arborizada para melhor conforto do ciclista que estará na Paes Leme Mall Street, uma faixa de canteiro com árvores será a divisão entre rua e ciclovia pensando na segurança.

O lado direito da rua receberá lugares de parada para embarque e desembarque dos usuários. O sentido único da rua permitirá a passagem de carros, apenas para passagem.

Uma das quadras da Paes Leme terá um conceito totalmente artístico, teremos nossa rua colorida e um grande grafite. Como em tantas cidades pelo mundo, Andradina terá sua “Art Street”.

Um grande portal de entrada será o cartão de boas vindas de nosso novo centro. Um portal metálico que remeterá a uma árvore com muitos galhos, neste portal o usuário poderá andar sobre uma passarela e apreciar toda Mall Street.