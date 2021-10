PM de Birigui prende 5 homens por furto de transformadores de energia elétrica

BIRIGUI – Cinco homens foram presos na manhã deste domingo (3) em Birigui (SP), acusados de derrubar postes da CPFL Paulista e furtar peças de transformadores. Eles são moradores em Agudos, na região de Agudos, mas estavam na região de Araçatuba desde sexta-feira (1), quando caiu um temporal, deixando milhares de consumidores sem energia elétrica.

O furto aconteceu na zona rural de Bilac, mas os acusados foram presos quando tentavam vender a mercadoria em Birigui. Eles estavam em um GM Corsa com placa de Bauru, pela rua São Paulo, o que levantou suspeita dos policiais.

Foi feita a abordagem e identificados os ocupantes, todos do sexo masculino. Um deles tem 31 anos, um tem 26; um fará 24 anos na segunda-feira (4); um tem 23 anos; e o último tem 21 anos. Os investigados não portavam nada de irregular, mas todos estavam sujos de terra e com marcas de óleo em nas blusas.

Ao serem questionados, eles informaram serem da cidade de Agudos e alegaram que teriam vindo para Clementina na sexta-feira para trazer o rapaz de 26 anos na casa da sogra dele. Na versão dos investigados, os demais integrantes do grupo teriam pernoitado dentro do carro.

Peças

Entretanto, ao vistoriar o carro, os policiais encontraram várias peças de transformadores, pedaços de cobre e ferramentas. Questionados novamente, os acusados confessaram o furto.

Eles contaram que na madrugada de sábado foram para a zona rural de Bilac, derrubaram dois transformadores e subtraíram as peças para venda. Na madrugada de hoje, eles foram novamente ao local, onde derrubaram o terceiro transformador e novamente tiraram peças.

O grupo alegou que estava em Birigui para tentar vender os materiais furtados e após receber o dinheiro, retornariA para Agudos, mas foram abordados. O policiamento em Bilac foi informado do caso e localizou a propriedade na zona rural onde foi cometido o crime. O local passaria por perícia.

Procurado

Os cinco foram levados para a delegacia junto com o carro e os objetos apreendidos. Durante o registro da ocorrência, a polícia constatou que o acusado que fará aniversário na segunda-feira era foragido da Justiça.

Ele foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão por tráfico de drogas. O mandado de prisão foi expedido no último dia 17 e o regime inicial para o cumprimento da pena é o semiaberto.

O flagrante foi presidido pelo delegado Eduardo Lima de Paula, que informou que os cinco optaram por não se manifestar a respeito das acusações. Eles serão indiciados por furto qualificado por escalada e concurso de pessoas e como não há possibilidade de fiança na fase policial, ficaram à disposição da Justiça.

O delegado representou pela conversão das prisões em preventivas. O carro que estava com os investigados foi apreendido.

A CPFL Paulista não informou se esses transformadores que foram derrubados já estavam com o fornecimento de energia interrompido ou se o furto provocou a interrupção no serviço.

MORTE EM GUARAÇAÍ

Morador de Araçatuba morre com descarga elétrica ao tentar furtar transformador em sítio de Guaraçaí

GUARAÇAÍ – O montador de estruturas metálicas (torres de telefonia) Alexandre Bertachini, o “Xandi”, residente na cidade de Araçatuba, morreu na madrugada do último dia 27/09, vítima de uma descarga elétrica de 13 mil volts no sítio Takahashi, localizado no bairro Formosa, município de Guaraçaí. Ele tentava furtar um transformador de energia elétrica daquela propriedade rural, segundo o apurado pela Polícia até o momento. Seu velório aconteceu a partir das 8h de terça-feira (28), na funerária Cardassi, e o sepultamento acontece durante a tarde.

Segundo o apurado junto a Polícia Militar, ele chegou de madrugada na propriedade rural, instalou uma escada de madeira de grande alcance e subiu até o transformador, localizado em um poste com altura de aproximadamente 10 metros, na tentativa de furtar o transformador. Não se sabe ainda como, mas ele tocou em um fio de alta tensão de aproximadamente 13 mil volts, levando a descarga elétrica, despencando daquela altura até o chão. (com informações do site Mil Noticias)