Morre motociclista atingido por árvore durante tempestade em Araçatuba

ARAÇATUBA – O motociclista que foi atingido por uma árvore durante a tempestade registrada em Araçatuba (SP) morreu na noite deste domingo (3). De acordo com a Defesa Civil, além das quedas de árvores, a forte ventania deixou vários bairros sem energia elétrica e água na sexta-feira (1º).

O motociclista Valter Aparecido Balbo, de 56 anos, ficou ferido ao passar pela Avenida Pompeu de Toledo durante o temporal. Ele foi socorrido após o acidente e encaminhado para a Santa Casa com traumatismo craniano, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a chuva forte, parte do muro de uma empresa desativada desmoronou e atingiu três carros que estavam estacionados. Ninguém estava dentro dos veículos e não houve feridos.

A chuva forte deixou casas e empresas destelhadas. Comerciantes do Calçadão decidiram fechar as portas mais cedo.

Tempestade de areia na região

No mesmo dia, diversas cidades da região noroeste paulista registraram tempestade de areia. A situação causou transtornos e assustou moradores.

Em Santo Antônio do Aracanguá (SP), cidade vizinha de Araçatuba, três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas depois que uma fazenda pegou fogo. As chamas estavam praticamente controladas, mas com a ventania, as labaredas foram retomadas com mais intensidade.

A nuvem de areia gigante também foi registrada às margens do rio Tietê, em Pereira Barreto. A cena chamou bastante atenção de moradores, que se assustaram com a tempestade.

De acordo com a meteorologista Dóris Palma, a tempestade de areia se forma quando cidades ficam vários dias consecutivos sem registrar chuva significativa. O fenômeno é considerado comum, principalmente nesta época do ano, explica a especialista.

“Tempestades de areia se formam, normalmente, durante o período de transição da estação mais seca, que foi o inverno, para a estação mais úmida, que tende a ser entre o período de primavera e verão”, explica.

Ainda conforme Dóris, as frentes de rajadas que se formam antes dessa tempestade chegar provocam fortes ventanias. “Que, literalmente, levanta toda a poeira, mantendo esse aspecto bem escurecido. Quando as nuvens carregadas se formam e se juntam com toda a poeira, temos um céu bem escuro, um aspecto bem assustador”, complementa.

