PM de folga, com ajuda de policiais civis, prende homem por furto em residência

ANDRADINA – Um policial militar residente no loteamento do bairro Água Viva, com auxílio de policiais civis, prendeu na tarde de quinta-feira (30/09), o desocupado Márcio Gonçalves dos Santos, de 45 anos, morador em situação de rua, acusado de furto qualificado em residência do mesmo bairro. Encaminhado ao 2º DP, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto.

A prisão do acusado, que já tem passagens por furto (Art. 155), roubo (Art. 157) e homicídio (Art. 121), aconteceu quando o policial militar de Andradina, de folga, foi acionado pelo seu vizinho, o alertando que em frente à sua residência teria uma pessoa trajando camiseta cinza em atitude suspeita.

Quando o PM saiu para verificar, observou que a pessoa suspeita tinha as mesmas características da acusada de cometer um roubo em residência na rua Bahia, próximo ao CSU – Centro Social Urbano (Vila Mineira), na madrugada da mesma quinta-feira, de onde, mediante grave ameaça com uma faça, subtraiu um celular de uma idosa.

O policial entrou em sua residência para pegar seu celular e solicitar apoio das equipes de serviço naquele dia e, ao retornar, já não encontrou o suspeito nas imediações.

Mesmo assim, saiu com seu veículo particular pelo bairro e, na rua 5 do bairro Água Viva, ouviu barulho de cachorro latindo e alguém arrombando uma porta.

Desembarcou rapidamente do seu veículo e, ao olhar por cima do muro, avistou uma porta aberta e neste momento o mesmo indivíduo que estava em frente à sua residência momentos antes, saiu correndo pelo telhado da casa, já com outras vestimentas, (camiseta vermelha e tênis preto) pulando os muros, sendo sempre acompanhado pelo militar.

Já na rua 4 do mesmo bairro, com apoio de dois investigadores da Polícia Civil, que passavam pelo local em uma viatura, conseguiu imobilizar e prender o suspeito.

Com o apoio do CGP 1 (comando de Grupo Patrulha) e demais equipes de serviço, foi verificado pela vizinhança quem seria o proprietário da casa arrombada, que foi localizado.

Em sua residência a vítima declarou que o tênis preto e a camiseta vermelha que o individuo estava usando no momento de sua detenção eram seus, e que o suspeito tinha deixado uma camiseta cinza no quarto, que estava todo revirado, a exemplo de outros campos.

Diante da constatação do furto qualificado, o desocupado recebeu voz de prisão, sendo a ocorrência apresentada no 2º DP onde o delegado tomou ciência do ocorrido, ratificando a voz de prisão em flagrante pelo crime de furto.

O local foi preservado para o trabalho da perícia técnico/científica.

Durante o registro da ocorrência no 2º DP, outra equipe da PM levou a foto do autor ate a vítima do roubo ocorrido naquele mesmo dia, que o reconheceu prontamente.

Diante do fato, o acusado assumiu a autoria do roubo do celular na madrugada daquele me4smo dia e permaneceu preso, à disposição da justiça.