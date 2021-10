Pescadora é detida acusada de porte de entorpecente

SUZANÁPOLIS – Uma pescadora moradora na cidade de Suzanápolis, foi detida pela Polícia Militar na tarde da última quinta-feira (30/09), acusada de porte de entorpecentes, depois de flagrada jogando uma uma porção com 10 gramas de cocaína pela janela do veículo que estava com outras três pessoas. Encaminhada à Delegacia de Polícia, foi elaborado boletim de ocorrência de porte de drogas e ela liberada ao final da ocorrência.

A detenção da acusada, com passagens criminais anteriores por Tráfico de Entorpecentes, aconteceu próximo das 18h, quando policiais militares de Pereira Barreto receberam informação denunciando que pessoas em um veículo VW/Santana de cor prata, de Suzanápolis/SP, teriam adquirido entorpecentes em Pereira Barreto e estariam de retorno àquela cidade.

Diante das informações, os PMs passaram a patrulhar a rodovia de acesso à cidade e logo depois avistaram o citado veículo, ocupado por 04 pessoas, sendo este abordado no trevo da rodovia Felician Sales Cunha (SP 310), altura do km 621.

Durante a abordagem, perceberam o momento em que a passageira, A., idade não informada, profissão pescadora, com passagens criminais anteriores por Tráfico de Entorpecentes, moradora de Suzanápolis/SP, arremessou algo pela janela do veículo.

Ao verificarem o que era, os policiais constataram tratar-se de um invólucro plástico contendo 10 gramas de cocaína.

Diante do material ilícito localizado, confirmando as denúncias, ela recebeu voz de prisão e foi conduzida, juntamente com as demais pessoas que estavam no veículo, ao DP local, onde o delegado elaborou boletim por Porte de Entorpecentes, a liberando ao final da ocorrência. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.