Neoenergia Elektro intensifica número de equipes nas regiões atingidas pelo temporal

A Neoenergia Elektro informa que restabeleceu as condições de normalidade após o sistema elétrico ter sido atingido durante o forte temporal registrado no final da tarde de sexta-feira (1), na região Oeste do estado de São Paulo. O fornecimento de energia foi restabelecido gradualmente durante à noite de ontem e a madrugada deste sábado (2) para 94% dos clientes afetados. Equipes da concessionária ainda atuam em casos pontuais ou em regiões isoladas.

O forte temporal que atingiu a região por volta das 16h de sexta-feira (1), afetou o fornecimento de energia elétrica para clientes de Dracena, Andradina, Pirapozinho, Pacaembu, Sud Menucci, Buritama e imediações. A velocidade dos ventos chegou a 100 km/h na região. Os principais problemas que causam falta de energia em situações climáticas adversas como essa são queda de árvores sobre a rede elétrica, interferência de galhos e objetos lançados pela força dos ventos, e descargas atmosféricas (raios).

Durante todo o período de contingência, o Centro de Operações em Campinas realizou o monitoramento da situação, e priorizou o atendimento a hospitais, unidades de saúde, clientes com UTI domiciliar, escolas e demais prédios e equipamentos públicos. Todas as equipes da distribuidora disponíveis foram acionadas para restabelecer o fornecimento de energia elétrica o mais breve possível.

Em período chuvoso, a distribuidora pede o apoio e a compreensão da população, já que temporais de grandes proporções geram maior impacto na rede aérea de distribuição de energia elétrica e reforça que disponibiliza todo o contingente em campo e na operação, para que o sistema volte a operar normalmente. Para ter segurança durante os temporais, evitando principalmente os raios, a Neoenergia Elektro reforça algumas orientações:

– Nunca use aparelhos elétricos e eletrodomésticos durante as tempestades elétricas ou em locais com água ou umidade, nem com as mãos ou os pés molhados. Cobri-los não gera qualquer efeito de proteção;

– Não mude a chave verão/inverno – fria/morna/quente) do chuveiro se ele estiver ligado e principalmente nos dias em que estiverem ocorrendo descargas atmosféricas;

– Fique longe de objetos isolados, como árvores e postes de luz. Procure uma casa de alvenaria e fique longe de janelas e portas metálicas, especialmente durante a incidência das descargas atmosféricas;

– Os veículos também se constituem num dos melhores abrigos contra os raios, não pelos pneus, mas pela proteção proporcionada por um fenômeno conhecido como Gaiola de Faraday que, em resumo, significa que dentro de uma gaiola a eletricidade não penetra;

– Se durante um temporal ocorrer de algum cabo do sistema elétrico se romper (por queda de galhos de árvores ou raios, por exemplo), não toque nem chegue perto do local. Se o mesmo vier cair sobre um carro, a pessoa não deve tentar sair de dentro e ninguém deve se aproximar do veículo, pra tentar prestar socorro. Isole a área e acione imediatamente a empresa distribuidora de energia responsável.

Canais de atendimento Neoenergia Elektro

0800 701 01 02

WhatsApp (19) 2122-1696

www.neoenergiaelektro.com.br

Sobre a Neoenergia Elektro

Reconhecida por 10 vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Neoenergia Elektro tem atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul. Em uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados, a concessionária atende 2,7 milhões de clientes (6 milhões de habitantes)