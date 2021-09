Mulher é presa acusada de furtar celular de PM aposentado

ANDRADINA – A dona de casa Lucinéia da Silva Salustiano, a “Néia”, de 39 anos, residente na Av. Jean Bernard, no Jardim Europa, foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (24), acusada de furtar um telefone celular de um policial militar aposentado. Encaminhado ao plantão policial, o delegado, dr. Rafael Sangaleto, ratificou a voz de prisão, a autuando em flagrante delito por furto, permanecendo recolhida à cadeia, aguardando decisão da justiça se responderia ao processo presa ou em liberdade. O celular foi recuperado e devolvido ao proprietário.

A prisão da acusada, que já possui passagens criminais por furto e roubo, tendo passado 14 anos presa, aconteceu quando a equipe 1° Sgt PM Ferreira e CB PM Suzuki foi acionada para atendimento de ocorrência de furto de celular na residência do pai de um policial militar aposentado e acamado, localizada na rua Quintino Bocaiuva, em Andradina.

No local fizeram contato com a testemunha e pai do PM, relatando que “Néia” adentrou a sua casa para auxiliar o seu filho, que está acamado e, ao sair, subtraiu um aparelho celular Iphone, se evadindo do local.

Diante das informações passadas pela testemunha, que a autora seria conhecida, com apoio da equipe com CB PM Jeferson e CB PM Wladson, foram até a residência da até então suspeita, encontrando-a já em casa.

Questionada sobre a acusação, ela acabou confessando que subtraiu o referido aparelho celular da casa da vítima, e em seguida entregou-o aos policiais.

Diante da entrega do aparelho e da confissão, os militares deram voz de prisão à autora, que foi conduzida ao plantão permanente onde o delegado, dr. Rafael Sangaleto, ratificou a voz de prisão, a autuando em flagrante delito por furto, permanecendo recolhida à cadeia.