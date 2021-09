Homem tenta se matar depois de preso acusado de violência doméstica e resistência

NOVA INDEPENDÊNCIA – Um saqueiro de 37 anos, morador do bairro Diomar Clemente em Nova Independência, foi preso em flagrante na noite da última quarta-feira, 22, por agressão a sua esposa (Lei Maria da Penha). Encaminhado para o plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça, que vai decidir se ele responder ao processo preso ou em liberdade.

A prisão do autor aconteceu durante patrulhamento por Nova Independência, da equipe composta pelo SD PM Felipe e SD PM Luani, pela rua Donizete Pereira, quando os policiais ouviram pedidos de socorro. Imediatamente pararam a viatura e notaram que os pedidos de socorro vinham de uma determinada residência.

Diante desta situação, os PMs adentraram e presenciaram uma mulher caída no solo enquanto o homem de 37 anos, seu amásio, em pé, a agredia com socos e chutes, sendo prontamente contido, algemado e colocado no compartimento de presos da viatura.

Diante do crime com base na Lei Maria da Penha, os policiais, em contato com a Delegacia de Polícia Civil do município de Nova Independência, foi decidido que a ocorrência deveria ser apresentada no plantão da Delegacia Seccional de Andradina.

Durante o deslocamento da ocorrência pela rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração”, em um percurso de 35 Km, a vítima, que estava no banco traseiro da viatura, informou que o autor tinha passado a algema para a frente do seu corpo e estava tentando tirar sua própria vida utilizando a própria camiseta.

Imediatamente os policiais pararam a viatura e conseguiram impedir que ele conseguisse seu intento, o colocando sentado no compartimento de presos para que recuperasse sua falta de ar.

Nesse momento o autor entrou em luta corporal com os policiais e tentou empreender fuga, sendo novamente contido, vindo a sofrer escoriações leves nas costas , enquanto um dos policiais sofreu escoriações no cotovelo esquerdo e o outro sofreu lesão no joelho e dedo polegar, os dois lado direito.

Já pela UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Andradina, ao ser atendido, o autor bateu com a cabeça nas laterais do compartimento de presos causando hematomas no próprio rosto, sendo atendido, medicado e liberado.

Pela Delegacia Seccional, o delegado de plantão, dr Alan, tomou conhecimento do fato e elaborou boletim de ocorrência de violência doméstica e resistência, deixando o saqueiro preso, à disposição da justiça.

Ele estava morando no Estado de Minas Gerais depois de separar da mesma mulher em data anterior e, pelo telefone, havia se reconciliado com ela e tinha chegado ao município de Nova Independência há somente três dias e se desentendeu com ela ao passar o dia inteiro na beira do rio em Castilho, onde consumiram bebida alcoólica. A noite houve a briga e as agressões.