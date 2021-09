Funcionário do Friboi fratura clavícula em queda de moto saindo do trabalho

ANDRADINA – O funcionário do frigorífico local, L. S. T. G., de 21 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Andradina até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento com suspeita de fratura da clavícula direita, ao sofrer queda acidental com a motocicleta que conduzia ao sair do trabalho na tarde de sexta-feira (24), na estrada José Batista Sobrinho, a 500 metros do frigorífico. Ele permaneceu em observação depois de passar por exames de raio X. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o rapaz saiu de seu turno de trabalho e rumava pela estrada de acesso do frigorífico para o trevo da marginal da Rondon pilotando a CG Sport, na cor cinza. Quando havia percorrido pouco mais de 500 metros, foi procurar um documento em um dos bolsos de sua calça, momento em que perdeu o controle de pilotagem, batendo contra a guia de sarjeta do canteiro central e batendo forte o ombro no asfalto.

Colegas do mesmo setor que ele na empresa seguiam logo atrás em um veículo Gol e pararam imediatamente para prestar os primeiros socorros, acionando a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A via no sentido trevo da marginal da Rondon/empresa, não precisou ser interrompida para a prestação do socorro à vítima.

Parentes dele chegaram pouco tempo depois ao local e ficaram responsáveis pela motocicleta, bastante avariada no painel, guidão, aba lateral esquerda, tanque e banco.