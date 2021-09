PM detém menores com arma falsa e evitam assalto contra açaiteria

ANDRADINA – Dois adolescentes de 17 anos foram detidos pela Polícia Militar na madrugada deste sábado (18), acusados de Ato Infracional/porte de arma de fogo (simulacro), minutos antes deles praticarem um assalto contra uma açaiteria localizada ao lado da Praça do TG. Com um deles foi localizado um revólver de pressão imitando calibre .38mm, cromado. Encaminhados ao plantão policial, foram ouvidos pelo delegado, que determinou a apreensão do revólver e liberou os dois infratores para seus respectivos responsáveis.

As detenções dos adolescentes aconteceram próximo de 1h da madrugada de sábado, 18, quando os policiais militares de Andradina, 1° Sgt PM Ferreira, CB PM Renata, foram acionados via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar para atendimento de ocorrência de averiguação de pessoa portando arma de fogo, pela praça João Leite, na Vila Mineira, onde os suspeitos teriam adentrado na creche do bairro para esconder uma arma fogo.

Imediatamente as equipes de serviço foram ao local e, no cruzamento das ruas Mato Grosso com a Rua Regente Feijó, bairro Vila Rica, com apoio do Comando de Força de Patrulha, com 1° Ten PM Caldeira e CB PM Leal e outra equipe com CB PM Santos e CB PM Suzuki, foram abordados dois indivíduos suspeitos, ambos adolescentes, de 17 anos.

Após busca pessoal, foi localizado na cintura do adolescente “W.”, um simulacro de revólver de pressão calibre 4.5 mm, de cor inox em sua cintura. Questionados sobre a “arma”, informaram que ambos iriam efetuar um roubo em uma loja de açai no centro da cidade, que soube-se depois ser a localizada ao lado da Praça do Tiro de Guerra. Com o outro adolescente nada de ilícito foi localizado.

Os dois menores foram conduzidos ao plantão policial, onde o delegado, dr. Alan, determinou o registro da ocorrência e a apreensão de objeto e, após ouvI-los, foram liberados aos seus respectivos responsáveis.

POSSÍVEL VÍTIMA AGRADECE À PM

Os proprietários da Açaiteria Nosso Sabor, localizada ao lado da Praça do Tiro de Guerra, ao ficarem sabendo do ocorrido e da intenção dos menores infratores em cometer um roubo contra aquele estabelecimento comercial, postou em redes sociais um agradecimento público à Polícia Militar e a quem fez a denúncia, acompanhe:

“Boa noite,

Passando para agradecer a ação da PM na noite de ontem 17/09.

Alguns PMs que estavam em serviço e amigos nossos, vieram até mim pra avisar que receberam uma denuncia de moradores próximo a creche da Praça João Leite de que 2 homens estariam manuseando arma de fogo nas imediações.

Eles encontraram esses 2 menores na rua Regente Feijó com a Mato grosso, portando um revólver de pressão calibre 4.5mm (arma de chumbinho imitação perfeita de um revólver .38 que pode até matar dependendo onde acerta o tiro) e eles confessaram que estavam indo assaltar a Açaiteria Nosso Sabor da praça do TG.

Graças a DEUS, à Denuncia e a pronta ação da PM, isso não ocorreu.

Porém, por serem menores, revoltantemente estão na rua novamente.

Fica aqui o nosso agradecimento a PM e também o alerta para todos”.