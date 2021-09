Casal é preso acusado de tráfico de drogas no Castanheira

ANDRADINA – Policiais militares prenderam na tarde de sexta-feira (17), o casal formado pela dona de casa V. P. S., de 41 anos e seu companheiro A. B. O. J., 23, residente na rua Osmar José Paro, no loteamento Quinta dos Castanheiras, bairro Santa Cecília, acusados de tráfico e associação ao tráfico de drogas, depois de flagrados com porções de crack e dinheiro. Encaminhados até a DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça, até audiência de custódia virtual.

A prisão do casal aconteceu durante patrulhamento preventivo pelo Bairro Quinta dos Castanheiras, em Andradina, quando policiais militares integrantes do CGP 1 (comando de Grupo Patrulha), 1º Sgt PM Constantino e Cb PM Queiróz, foram abordados por um popular, que não quis se identificar por medo de represálias, denunciando um provável ponto de venda de entorpecentes, em uma das residências daquele bairro, feito por um casal.

Diante da denúncia os policiais militares até as imediações da residência citada e puderam observar quando um indivíduo identificado por J. P. 28 anos, residente na rua Isabel Santos Kennetch, bairro Santa Cecília, adentrou no quintal da residência.

Como não havia muros, puderam ouvi-lo pedindo para comprar crack, sendo atendido pela dona de casa. Diante da situação de flagrância, os PMs ingressaram no imóvel, surpreendendo o indivíduo que entrou no imóvel, além do casal, todos na sala da residência.

Em busca pessoal, localizaram no bolso da bermuda de J. P., duas porções de “crack”, uma delas embaladas de forma típica para o comércio e outra em pedra bruta e a quantia de R$ 10,50.

Em busca pessoal em A. B. O. J., 23,., nada de ilícito foi encontrado, apenas dois aparelhos de telefones celulares, a respeito dos quais alegou ser proprietário.

Questionada a respeito dos fatos, a dona da casa acabou por admitir que possuía mais porções de “crack” na residência, acondicionadas em um pote vermelho, sobre a penteadeira de seu quarto. No local informado, os policiais localizaram o referido pote, e em seu interior, quatro pedras de “crack”.

Inicialmente a mulher negou que possuía dinheiro, no entanto, em revista à sua carteira, encontraram a quantia de R$ 500,00, subdividido em notas de R$ 20,00.

Os três detidos foram questionados a respeito dos fatos, sendo que todos os abordados alegaram serem usuários de “crack”. Quanto ao dinheiro localizado, a mulher disse ser oriundo de uma “herança familiar”. O rapaz de 23 anos e companheiro dela admitiu, informalmente, ter visto e ouvido J. P. pedir o entorpecente à V. P. S. Ele também disse ter visto a companheira e o usuário detido entrarem no quarto para pegar a porção de “crack”.

Diante dos fatos, todos receberam voz de prisão e foram conduzidos à DISE onde o casal formado por V. P. S., de 41 anos e seu companheiro A. B. O. J., 23, foi autuado em flagrante pelos crimes de Tráfico/Associação para o Tráfico, ficando recolhidos à disposição da Justiça. J. P., foi autuado pelo crime de porte de entorpecente e liberado ao final do boletim de ocorrência, após ser ouvido pelo delegado.

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Depois de presa, a mulher ficou recolhida na carceragem da Delegacia Seccional de Andradina, aguardando decisão da Justiça. Neste sábado (18),o juiz decidiu que ela vai responder ao processo em liberdade.