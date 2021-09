Preso de saidinha é assassinado na calçada de casa em Araçatuba

Vítima foi identificada como o autônomo Sílvio Luis Jesus Souza, 41 anos, conhecido como Silvão Zorla, e estava beneficiado pela justiça com saidinha temporária

ARAÇATUBA – O autônomo Sílvio Luis Jesus Souza, 41 anos, conhecido como “Silvão Zorla”, foi assassinado a tiros na noite de sábado (18) no conjunto habitacional Águas Claras, zona norte de Araçatuba, quando estava sentado em uma cadeira de área na calçada em frente de sua casa, localizada na rua José Maurício de Souza. Depois do homicídio, os assassinos fugiram correndo a pé e não foram localizados. A Polícia Militar registrou a ocorrência no plantão policial.

“Silvão Zorla” estava detido e havia sido beneficiado com a saidinha temporária e estava sentado em uma cadeira de área na companhia da esposa, uma faxineira de 41 anos, e um casal de amigos formado por um servente de 25 anos e a mulher dele, de 18.

De acordo com o boletim de ocorrência, a moça de 18 anos entrou para fritar batata e Silvio ficou com a esposa e o amigo em frente de casa. De repente surgiram dois homens encapuzados que chegaram atirando em direção à vítima. As testemunhas ouviram quatro tiros. Um deles atingiu a testa e saiu pela nuca. Silvio morreu na hora.

Os homens saíram correndo a pé pela rua Luis Grenje e não foram localizados. O servente contou à polícia que conhecia seu vizinho havia uma semana, quando ele chegou ao bairro após ser beneficiado com a saidinha temporária. A mulher de Silvio estava muito abalada e não conseguiu prestar depoimento.

A Polícia Militar preservou a área e peritos do instituto de criminalística estiveram no local e recolheram cápsulas de pistola calibre 380. Uma equipe da Polícia Civil esteve no local e já está investigando caso.