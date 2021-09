Forças de Segurança realizam a Semana Nacional de Trânsito

ANDRADINA – Diversas forças de seguranças, numa parceria entre a Polícia Militar (28° BPM/I), Polícia Militar Rodoviária (2° BPRv), Corpo de Bombeiros (20° GB), Concessionária Via Rondon, e o Departamento de Estradas de Rodagem – DER, realizam na próxima quarta-feira (22), das 15h30 às 17h30, no cruzamento das Av. Bandeirantes X Av. Guanabara (Praça Eduardo Ramalho – JBC), centro de Andradina, ação educativa com motociclistas que transitarem por aquele trecho enquanto durarem o estoque do material disponibilizado. ,

Dentro do contexto da Semana Nacional de Trânsito, será realizada ação educativa voltada para motociclistas, com uma ação se dará em parceria entre a Polícia Militar (28° BPM/I), Polícia Militar Rodoviária (2° BPRv), Corpo de Bombeiros (20° GB), Concessionária Via Rondon, e o Departamento de Estradas de Rodagem – DER quando, na oportunidade, serão distribuídos panfletos educativos, e instalados gratuitamente acessórios de segurança, adesivos retrorrefletivos para capacete; e antenas de proteção contra linha cortante (cerol).

Todos os órgãos e entidades interessados em participar, estão convidados previamente.

Além das ações de Educação, o policiamento rodoviária desenvolverá nas rodovias durante a Semana Nacional de Trânsito, de 18 a 24 de Setembro, ações específicas de Fiscalização, especialmente das infrações relacionadas à Embriaguez ao Volante, Uso e Manuseio do Celular, ultrapassem, cinto de segurança e sistema de retenção.