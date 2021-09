Pai é preso acusado de tentar estuprar filha na Vila Mineira

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de quinta-feira, 16, o serviços gerais S. M. S., de 38 anos, residente Rua Edson Fernandes do Nascimento, bairro Bela Vista, acusado de tentativa de estupro contra a própria filha, de 18 anos. Ele ainda tentou fugir mas foi capturado próximo do terminal rodoviário. Conduzido à DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, foi indiciado pelo crime de Tentativa de Estupro, sendo recolhido à cadeia de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da justiça.

A prisão do acusado quando os policiais militares de Andradina, Cb PM Santos e Cb PM Wladison, foram acionados via COPOM – Controle de Operações da Polícia Militar para atendimento de ocorrência em um determinado endereço.

No local da ocorrência os PMs foram informados por familiares que uma mulher havia sofrido tentativa de estupro por parte de seu pai biológico. Em contato com a vítima, ela informou que estava em sua residência localizada na rua Espírito Santo, Vila Mineira, quando seu pai entrou no quintal, indo até a porta da cozinha pelos fundos e, ao atendê-lo, ele tentou agarrá-la, arrastando-a para dentro do imóvel, passando as mãos em seu seios e dizendo que “ela era gostosa”.

Sabedora de seu histórico e antecedentes criminais, com passagens anteriores por furto, violência doméstica, 02 tentativas de estupro, uma delas contra a própria ex-mulher dele e outra importunação sexual contra uma senhora idosa (no caso a mãe dele), começou a se debater e a gritar para chamar a atenção dos vizinhos.

O autor, diante da reação da vítima, desistiu de seu intento, saindo rapidamente do local para não despertar atenção. A vítima ligou para seus familiares, que então acionaram a Polícia Militar.

Os Policiais tomaram conhecimento das características físicas do autor, bem como as vestimentas e com apoio das equipes de Comando Delegada – 1° Ten PM Caldeira, 2° Sgt PM Aurélio e CGP I – 1° Sgt PM Ferreira e Cb PM Renata, iniciaram diligências no sentido de o localizar, providenciando socorro para a vítima que, em estado de choque, foi levada à UPA, sendo atendida pela Dra. Priscila Segadilha, medicada e liberada.

Todas as equipes policiais em serviço naquele dia e disponíveis no momento iniciaram patrulhamento em busca do autor, que foi localizado nas proximidades do terminal rodoviário e detido.

Indagado, negou os fatos, declarando apenas ter ido à casa da filha, onde tentou lhe dar um abraço.

Diante dos fatos e evidências, S. M. S., de 38 anos, recebeu voz de prisão e foi conduzido à DDM de Andradina onde a delegada, Michelly Miliorini, ratificou a voz de prisão, o autuando em flagrante pelo crime de Tentativa de Estupro, recolhendo-o ao cárcere, permanecendo à disposição da justiça. Ele foi encaminhado para a cadeia de Pereira Barreto, onde aguardou decisão da Justiça se vai responder ao processo preso ou em liberdade.

